2020-07-15T17:22:53+03:00
Звезды

"Звезда с выдающейся грудью": на кого Гарик Харламов променял Кристину Асмус

Яна Кошкина одинока и хороша собой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Яна Кошкина - обладательница очень пышного бюста - сейчас как раз в активном поиске.Яна Кошкина - обладательница очень пышного бюста - сейчас как раз в активном поиске.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова обрастает новыми подробностями. В тусовке шепчутся - мол, шоумен отдался новым отношениями. Гламурные сплетники утверждают, что избранница резидента Comedy Club хороша собой и обладает выдающимися формами.

Гарика Харламова заподозрили в романе с Яной Кошкиной. Такой вывод светские хроникеры сделали после обнародования информации пикантного характера.

"Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу "Однажды в России" на ТНТ", - пишет телеграм-канал Антиглянец.

Интересно, что Кошкина - обладательница очень пышного бюста - сейчас как раз находится в активном поиске. Более того, известный сводник Петр Листерман рассказывал, что имел разговор с 30-летней Яной. Девушка просила подобрать ей богатого молодого человека для создания семьи, пишет Собеседник.Ru. К слову, Кошкина очень дружна с другом Харламова юмористом Тимуром Батрутдиновым.

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Кстати, Гарик до свадьбы с Асмус крутил романы с известными девушками. Со Светой Светиковой он прожил семь лет. Связывали его отношения и с певицей Ольгой Серябкиной. До совместной жизни дело не дошло, но, говорят, у них был бурный роман.

В 2010 году Харламов женился на менеджере одного из ночных клубов Москвы Юлии Лещенко. Однако уже через три года стало известно о разводе пары. Именно тогда в жизни юмориста и появилась Кристина Асмус.

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Напомним, 22 июня Асмус и Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.

Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

ИСТОЧНИК KP.RU

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