Названа сумма, которую получат добровольцы за испытание вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола.

В Сеченовском Университете, на базе которого проходили клинические испытания, отмечают, что советская школа по созданию вакцин – одна из самых сильных в мире, и это позволило создать вакцину от коронавируса в кратчайшие сроки. Этап клинического тестирования на людях длился шесть недель. Всего воздействию вакцины подверглись 38 человек, 18 из них выписались сегодня. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что вакцина создана не на основе коронавируса, но вызывает в организме аналогичный иммунитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790680" frameborder="0"></iframe> Вакцина безопасна.Представитель Сеченовского университета об испытаниях средства против COVID-19

- Многие люди бояться самой вакцинации, бытует мнение, что вакцина может быть опасна. Но добровольцы живы и здоровы, с ними ничего не случилось, вакцина безопасна. В интернете ходят слухи, что вакцинация – это чуть ли не чипирование, но у ребят все хорошо, - говорит руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Одна из добровольцев — Анна Куткина, ей 38 лет. Анна рассказала, что уже неоднократно участвовала в клинических исследованиях и захотела и на этот раз послужить на благо общества. Стала искать информацию о возможных путях волонтерства, а потом просто связалась с врачами, контакты которых сохранила со времен своих прежних клинических испытаний. До своей истории с вакцинацией Анна работала на двух работах, была продавцом и аудитором торговых точек, но сейчас безработная. Работодатели не стали ждать возвращения героини из госпиталя.

49 испорченных машин, 116 поваленных деревьев, больше всего в Юго-Западном, Северном округах и Зеленограде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благо, за испытание вакцины всем добровольцам положено денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей. Хотя работавшие с волонтерами медики отмечают, что не деньги были главной мотивацией у тех, кто решился уколоться. А желание сделать благое дело.

- Тяжело было видеть ребенка и родных только в скайпе и вотсапе, общаться все это время только по мессенджерам, - говорит Анна Куткина. – Ну и еще была борьба с собой. Много информации негативной про вакцины читала, вплоть до того, что пророчили ужасные последствия и смерть.

Во время испытания вакцины участники могли общаться и поддерживать друг друга. Анна говорит, что часто они играли в карты, в мафию, так что время летело быстро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790673" frameborder="0"></iframe> Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.

Наталье Агеевой, менеджеру небольшой компании, 40 лет. Наталья рассказывает, что никаких побочных эффектов от вакцинации на себе не заметила и даже переспрашивала у врачей, а точно ли ей ввели препарат. Не было ни температуры, ни каких-то других неприятностей.

- Я отдохнула, получился хороший оплачиваемый отпуск. А вот дома на это отреагировали средне, я им сказала только через две недели после введения вакцины, - рассказала Наталья Агеева.

Третий доброволец из представленных в Сеченовском Университете — Георгий Смирнов, ему 23 года и он сотрудник сферы общественного питания. Решил стать добровольцев в испытании вакцины, поскольку не хотел заболеть и заразить себя и своих родителей, близких и друзей.

Георгий рассказывает, что после инъекции у него начала болеть голова, под вечер поднялась температура, чувствовалось набухание в руке. Когда о том, что сын страдает от вакцинации, узнала мама, она заволновалась, но отступать сыну не велела, сказав, что он делает что-то действительно полезное.

Георгий Смирнов говорит, что сейчас собирается пройтись по улице и просто подышать свежим воздухом, о котором давно мечтал, а период испытания вакцины ему запомнился тем, что он приобрел новые знакомства и нашел новых друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790714" frameborder="0"></iframe> Выписка добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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