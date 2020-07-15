Губернатор Калифорнии: "Ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. Возвращаем карантин во всем штате"

То ли начало второй, то ли окончание первой волны эпидемии коронавируса окрашивает карту нашей планеты в ярко-красные цвета: именно таким оттенком отмечают регионы с крайне высоким уровнем количества инфицированных COVID-19 Всемирная организация здравоохранения и другие международные и национальные институты, ведущие мониторинг.

Бюджет США недосчитается налогов

Некоторые американские штаты – Калифорния, Аризона и другие – обеспечивают США новые антирекорды: на протяжении последних десяти дней количество заболевших растет с такой интенсивностью, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился вернуть большую часть карантинных ограничений. В Калифорнии вновь закрыты бары, кафе и рестораны, кинотеатры, церкви и зоопарки. По его словам, количество заболевших «растет с ужасающей скоростью».

Запрещены также и массовые сборища, из-за чего вновь страдает Голливуд. У кинопроизводителей опять нет возможности осуществлять даже обычные съемки, не говоря уже о массовках.

«КП» получила комментарий губернатора Ньюсома: «Ограничения вновь введены на территории всего штата, а не части его округов. Да, 1 июля в части округов были вновь введены некоторые ограничения, однако, за две недели после этого ситуация не только не стабилизировалась, но и значительно ухудшилась». Губернатор не стал комментировать причины, которые, по мнению руководства штата, повлекли за собой новый всплеск заболеваемости COVID-19.

США – в тройке лидеров по числу заболевших (3,3 млн. чел.). По количеству смертей от коронавируса Штаты на первом месте – более 135 тыс. скончавшихся. Калифорния является крупнейшим донором федерального бюджета США. До эпидемии в этом штате (одном из самых густонаселенных в Америке) было сосредоточено до четверти всех производственных мощностей США. Если карантинные меры будут усиливаться, то заводы и фабрики опять встанут, а бюджет страны недополучит изрядное количество денег в виде налогов.

Заболеваемость в США не снижается.Фото: REUTERS

Карантин только по выходным

Израильский телеканал «Кан», со ссылкой на собственные источники в верхах, сообщил, что правительство Израиля обсуждает частичный возврат карантина, который будет действовать только по выходным дням. В стране были приняты одни из самых жестких карантинных мер, но за последние несколько дней ситуация резко ухудшилась, и количество заболевших растет в геометрической прогрессии.

Источник телеканала сообщил, что, судя по всему, решение о частичном возврате карантина будет принято. И оно, в первую очередь, лишит молодежь возможности собираться в барах и на пляжах, что должно снизить опасность массового заражения. По состоянию на сегодняшнее утро, в Израиле COVID-19 заражены более 22700 человек (прирост - 1578 чел. за сутки).

Опять дистанционка

Карантинные ограничения в Казахстане планировали снять 20 июля, но вместо ожидаемых послаблений пришлось продлевать различного рода меры еще на 2 недели, до 2 августа. Также правительство РК решило, что новый учебный год для казахстанских школьников начнется в дистанционном формате.

По состоянию на сегодня, диагноз «коронавирус» был поставлен в Казахстане почти 62 тыс. пациентов.

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