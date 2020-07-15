«Рита устроила настоящую травлю Яне»: Екатерина Гордон высказалась о громком скандале Рудковской и Дакоты

Уже который день не утихает скандал вокруг сумок Луи Вуиттон, которые решила разыграть в своём Инстаграме Яна Рудковская. По совету подруги в гиве решила поучаствовать и певица Дакота. Артистка даже опубликовала фото с сумками, но в кадре оказались вещи других брендов, поэтому Яна Рудковская попросила Дакоту заменить фото. Что произошло далее все уже знают. О скандале высказалась и адвокат Екатерина Гордон.

- Рита мои бывший клиент (как известно, мы помогли Рите и Владу оформить имущественные вопросы после развода) Яна ситуативный клиент моей юридической компании... Я волею судеб знаю обеих, - написала в своём Инстаграме Катя Гордон. -У меня складывается ощущение, что конфликт создан абсолютно искусственно и на пустом месте, или это следствие недопонимания, которое кому-то выгодно раздувать. Яна купила сумки, позвала подруг для розыгрыша... Некий Иван, который менеджерит подобные истории, не уведомив Яну, позвал еще девушек... Рита, не смогла сфотографироваться в офисе у Ивана с реальными сумками, которые она могла разыгрывать... Сфотографировалась в магазине в vip - комнате с сумками, которые не имели отношение ни к Яне, ни к розыгрышу, впопыхах сделала рекламу, подписав ее словами, имиджево не бьющимися с брендом. Ну не сочетается слово «халява» со статусными вещами или «раздаем сумки». Я неоднократно как юрист сопровождала рекламные контракты элитных брендов - и, поверьте, требования к рекламе очень жесткие! Мерседес не станет разыгрывать тачки на халяву, - это не их формулировки! Яна попросила Риту заменить фото и подпись... Рита восприняла это как классовую нетерпимость, дискриминацию и устроила настоящую травлю Яне, надавив в нищей стране на ту самую больную точку классовой нетерпимости. Рита, Яна не считает «дешманской» тебя, она посчитала подачу рекламы не честной (ибо ты эти сумочки из магазина не могла бы дарить) и дешманской рекламу, ибо «ребята, халява!»- не верный слоган к этому мероприятию и этим подаркам. Я не знаю зачем тебе, Рита, американские юристы - есть, как минимум я, и если этот вопрос не про «белый шум», а про правду - то вот я тебе говорю: Яна переживала за подачу, за ей организованную акцию и превращать это в спекуляцию на тему того, что вот нас девочки обзывают богатые - не совсем честно... именно такие конфликты обостряют классовую неприязнь и именно так из мирного протеста возникает насилие и битые ветрены. Я искренне желаю вам друг друга услышать, как искренне желаю каждому не вставать под чужие знамена, а видеть суть! Воюйте с истинными врагами! Конфликт Яны и Риты точно не про классовую неприязнь, - заявила Гордон.

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