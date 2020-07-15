Объявившая себя замужней Любовь Толкалина рассталась с новым возлюбленным

В середине марта 2020 года актриса Любовь Толкалина объявила, что вышла замуж. Длинноногую красавицу стали поздравлять с долгожданным событием - ведь до этого бывшая избранница Егора Кончаловского жила с ним много лет без штампа в паспорте и росписей. Однако на днях артистка вновь удивила общественность - она рассталась с новым возлюбленным.

Несколько месяцев назад актриса Любовь Толкалина рассекретила свои отношения с британцем. Она поделилась первым фото с женихом и призналась, что ее сердце принадлежит этому мужчине уже четыре года. Саймон Басс - 53-летний композитор. Музыкант живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса. Он активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной.

Избранник звезды сумел поладить и с ее дочкой. "Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано", - рассказывала Мария Кончаловская.

Саймон остался в Англии, а Любовь почти три месяца жила в рязанской деревне.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И вот теперь Толкалина снова свободна. Как оказалось, отношения пары не выдержали вынужденной разлуки во время пандемии коронавируса. "Перед самым началом пандемии я была в Лондоне, и мы не думали, что прощаемся с Саймоном надолго, мы же все время раньше передвигались по миру вместе. И тут такое… Это было действительно время проверки, время объединения семей или трагических разрывов отношений. И те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались со своими иллюзиями. И я не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно «за», но слишком много «против»", - цитируют ее 7 Дней.

Саймон остался в Англии, а Любовь почти три месяца жила в рязанской деревне. Окончательное решение расстаться с избранником Толкалина приняла после разговора с мамой. Ее родительница посетовала: "Вот ты уедешь, а кто же тут с нами останется? Случись что, кто же приедет?".

И Люба поняла, что не сможет переехать к музыканту. "И вместо того, чтобы планировать отъезд, я начала строить еще один дом. Все это время мы с Саймоном созванивались и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе. Живя в разных странах, это однозначно невозможно. Мудрые люди говорили мне, что эта самоизоляция, вирус всех поместил в то место, где они и должны быть. Карантин все расставил по местам", - резюмировала 42-летняя знаменитость.