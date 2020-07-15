В Единой России предлагают сделать лекарства доступнее

В условиях пандемии все внимание – медицине. Коронавирус ускорил принятие ряда законов, которые с одной стороны защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой — упрощают к ним доступ.

Федеральное Правительство при активном участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут воспользоваться только аптеки, проработавшие на рынке не менее года, имеющие лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность: «Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», — сказал он.

Развивая тему доступности лекарств, партия намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств. Они позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы страны.

Кроме того, «Единая Россия» в регионах следит за тем, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на медикаменты. «Обо всех случаях наши коллеги на местах оперативно информируют контролирующие и правоохранительные органы. Решаем этот вопрос и на законодательном уровне. Например, с 1 июля этого вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Эта мера позволяет каждому отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления», — пояснил Андрей Турчак.

Но, по его словам, есть угроза удорожания лекарств и снижения доли недорогих препаратов на рынке. Такого рода обращения часто поступают в общественные приемные партии. В этой связи «Единая Россия» подготовила поправки в закон об обязательной маркировке — теперь у Правительства есть право отложить ее до 1 октября. Это особенно важно в постпандемический период, когда потребность в лекарствах явно не будет снижаться, но при этом возможный рост цен лишит людей возможности их купить.

По сути, новые предложения — это продолжение мер поддержки граждан, которые «Единая Россия» совместно с Правительством реализовала в период пандемии. Напомним, в общенациональный план по восстановлению экономики вошло предложение единороссов по сдерживанию цен на лекарства за счет прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций. Кроме того, Правительство учло инициативу «Единой России» об упрощении регистрации лекарств для тяжелобольных детей. Ее партия разработала совместно с Минздравом, Минпромторгом и общественными организациями. Только за последний год произошло несколько случаев, когда люди подвергались уголовному преследованию за ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств для больных детей. Принятые меры сделали доступнее эту категорию медикаментов.

Регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной.

Обсуждается и изменение структуры аптечного бизнеса. Точнее — смещение акцента в сторону малых форм рынка. На рассмотрении в Правительстве находится законопроект «Единой России» о регламентации работы аптек. Он прописывает понятие аптечной сети, ограничивает количество входящих в нее организаций, разделяет аптеки коммерческие с некоммерческими. Также обязывает фармацевтов рассказывать покупателям о наличии российских аналогов зарубежных препаратов. Изменения коснулись и продажи лекарств в больницах — ФАПам можно продавать препараты без установки специального аптечного оборудования. Введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в отдаленные села и деревни.

Особое внимание - поддержке врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Он предполагает не только полноценное обеспечение средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы больниц — в том числе для того, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний в медучреждениях.

Также увеличены выплаты по больничному. Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала законопроект Правительства об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

И еще важный момент: «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, разрешающий инвалидам получать технические средства реабилитации не по месту жительства, а там, где человек находится в данный момент.

Медицина становится доступнее, хотя, безусловно, остается много нерешенных вопросов. Теперь, после общероссийского голосования по поправкам в Конституции, право на качественную и доступную медицину закреплено и в новых положениях Основного закона. Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова работать над тем, чтобы в ближайшее время жители всех регионов страны почувствовали реальный эффект от этих изменений. «Всем нам — партии, Федеральному Собранию, Правительству, Минздраву — предстоит большая совместная работа по воплощению этих положений в законах, подзаконных актах и конкретных мероприятиях в регионах. Мы к такой работе готовы», — сказал он.