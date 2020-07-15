Вернуть деньги из обанкротившегося банка можно будет онлайн

В конце этого года Центробанк может открыть первый финансовый маркетплейс в России. Закон об этом уже приняла Госдума. Дело за малым: одобрение в Совете Федерации и подписание со стороны президента. Закон готовился почти три года. За это время все формальности уже уладили, а пандемия подстегнула процесс согласования. В Центробанке «КП» рассказали, что такое финансовый маркетплейс, зачем он нам нужен, какие есть риски и преимущества для клиентов.

1. Что такое финансовый маркетплейс?

Маркетплейс – это модное слово. Если переводить его дословно с английского – это рынок. То есть место, где можно найти много разных продавцов, походить, посмотреть разный товар, сравнить цены. А теперь представьте то же самое, но онлайн. На ум приходят агрегаторы товаров вроде AliExpress или Amazon. Примерно то же самое хотят сделать и в ЦБ, но только для банковских услуг. На маркетплейсе можно будет найти самые выгодные вклады, кредиты, страховки и другие финансовые услуги. Если назвать проще и понятнее, маркетплейс – это онлайн-супермаркет финансовых услуг.

2. Что эта платформа даст пользователям?

Самое главное – удобство и скорость оформления. Можно не ходить в отделение банка, а открывать вклады или получать деньги в кредит удаленно. Например, это расширит возможности для жителей небольших городов и поселков, где обычно выбор финансовых учреждений не велик - лишь один-два банка. То есть клиент теперь сможет выбрать любой банк – даже тот, у которого нет офисов в его городе или регионе. Это, кстати, сильно поможет мелким банкам. Они смогут конкурировать с крупными по всей стране и для этого не нужно будет вкладывать кучу денег в создание сети офисов в разных регионах.

- Потребители смогут, не выходя из дома, выбирать наилучшие для себя предложения во всех подключенных к финансовой платформе банках. И если они привыкнут к качественному дистанционному сервису, когда в одном приложении или агрегаторе он может увидеть предложения от многих банков и выбрать для себя лучшее – такого потребителя будет трудно удержать в каком-то одном банке, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

3. Но ведь и сейчас во многих банках можно и так открывать и закрывать вклады онлайн, брать кредиты и погашать их, покупать страховки и многое другое…

Все это верно, но только в том случае, если вы уже стали клиентом конкретного банка. А что делать, если тот стал предлагать невыгодные условия, а до других банков нужно еще добраться? Мало кто захочет тратить свое время и деньги, чтобы съездить в областной центр, чтобы положить на вклад 10 или даже 50 тысяч рублей. Доходность не окупит затрат. А в финансовом супермаркете все можно будет сделать удаленно.

- К примеру, чтобы зарегистрироваться на финансовой платформе, через которую возможно оформление банковских вкладов, нужно будет один раз встретиться с сотрудником такой платформы – например, его можно будет вызвать на дом. После регистрации можно будет беспрепятственно открывать вклады в любом из банков, подключенных к этой платформе, - пояснили в Центробанке.

После появления финансового маркетплейса появится дополнительное удобство: можно будет открыть вклад или взять кредит сразу же.Фото: Shutterstock

4. Это будет одна платформа или несколько?

Будет несколько финансовых платформ по разным видам финансовых продуктов. При этом какого-то одного «централизованного» мобильного приложения или онлайн-супермаркета не будет. К системе смогут подключаться разные витрины-агрегаторы. В том числе действующие (например, Banki.ru или Sravni.ru). Сейчас там можно сравнить предложения разных банков, но нельзя сразу вложить деньги. Система просто переправляет пользователя на сайт кредитной организации. А дальше все равно надо идти в офис банка. После появления финансового маркетплейса появится дополнительное удобство: можно будет открыть вклад или взять кредит сразу же.

5. Как будут защищены интересы вкладчиков или частных инвесторов?

Маркетплейс лишь упрощает доступ к финансовым услугам. Но они остаются теми же самыми, как если бы вы оформляли их в отделении банка. Условия и гарантии по вкладам будут идентичными. Банки, которые будут участвовать в финансовой платформе, имеют лицензию ЦБ. А деньги в них защищены системой страхования вкладов. Но и тут будет дополнительное удобство.

- На портале госуслуг человек в своем личном кабинете сможет увидеть всю информацию, например, об открытых им вкладах. В случае отзыва лицензии у банка деньги от АСВ вернутся на счет клиента на финансовой платформе автоматически – не нужно будет писать никаких заявлений или ходить в офис банка-агента, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

Для потребителей сервис будет бесплатным.Фото: Shutterstock

6. А что, если данные потеряются?

Такого быть не должно. В каждом банке действует сложная система резервирования данных. Более того, при подготовке закона в ЦБ решили создать еще одну систему защиты информации.

- Благодаря созданию нового института хранения юридически значимой информации по заключенным сделкам (Регистратора финансовых транзакций) для потребителя уровень защищенности дополнительно повышается, - пояснили в ЦБ.

7. И кто же за это заплатит?

Система создается не на государственные деньги, а на основе рыночных принципов. Пока готовился законопроект, в ЦБ проводили фокус-группы и в итоге нашли взаимовыгодный вариант, который устроил и государство, и операторов платформ, и банкиров. Банки и страховые организации платят комиссии операторам за возможность продавать свои продукты широкому кругу потребителей. Многим из них это гораздо выгоднее, чем открывать офисы в каждом российском регионе. Для потребителей сервис будет бесплатным.

8. Когда запустят проект?

Первый этап запланирован на конец 2020 года. Первым делом запустят онлайн-оформление самого простого продукта – вкладов, а затем – ценных бумаг. Пока сложно понять, каким проект будет в реальности. Мошенники наверняка захотят нажиться на беспечных гражданах. Например, будут создавать фальшивые витрины-агрегаторы с выгодными предложениями банков – в надежде, что кто-то клюнет на приманку. Поэтому ЦБ и финансовым платформам нужно будет продумать многоступенчатую систему защиты, чтобы не запустить на этот онлайн-рынок карманников.