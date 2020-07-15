"Таврида"-2020: экспресс-тесты, звездные гости и пляж по расписанию

ДОВЕРЯЙ, НО ИЗМЕРЯЙ

Крупное мероприятие с участием нескольких тысяч человек, представляющих десятки российских регионов - возможно ли такое в современных коронавирусных обстоятельствах? Кто-то назовет подобную идею утопией, кто-то - авантюрой. Однако организаторы арт-кластера "Таврида", на который ежегодно съезжается творческая молодежь со всей страны, все же решились на проведение уже шестого по счету мероприятия, причем без малейшего намека на столь модный ныне онлайн-формат. Все вживую, все по-настоящему - разве что количество участников по понятным причинам в этом году существенно снизилось. Зато увеличились требования к безопасности - именно их соблюдение и не позволяет даже самым непримиримым скептикам называть "Тавриду"-2020 авантюрой.

В столовой столики расставлены в шахматном порядке, постоянно проводятся экспресс-тесты на коронавирус. Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

- Территория у нас закрытая, на КПП проводится термометрия, жесткие требования к соблюдению дистанции, ношению масок, - говорит руководитель медицинской службы "Тавриды" Вячеслав Деменко. - В столовой столики расставлены в шахматном порядке, постоянно проводятся экспресс-тесты на коронавирус.

Конечно, все это заставляет встряхнуться тех участников форума, которые, приехав в разгар лета в Крым, испытывают что-то похожее на курортную эйфорию. Да, соседство с морем настраивает на легкомысленный лад, но даже здесь имеются жесткие ограничения: купаются на "Тавриде" строго по расписанию - какая-то категория участников и гостей в одно время, какая-то - в другое. Не слишком романтично, зато традиционного для всех отечественных курортов пляжного столпотворения удается избежать.

Купаются на "Тавриде" строго по расписанию - какая-то категория участников и гостей в одно время, какая-то - в другое.Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

СЕЛЕБРИТИ-ДЕСАНТ

Стартовала "Таврида"-2020 10 июля, финиш запланирован на 10 октября. Как и в прежние годы, запланировано несколько этапов-смен, которые теперь именуются антишколами и посвящены самым разным творческим направлениям - музыке, кино, литературе, хореографии... На огромной, расположенной неподалеку от Судака территории непрерывно идет то, что в разговорной речи принято именовать движухой - репетиции, концерты, мастер-классы. Следят за процессом эксперты - профессионалы из самых разных творческих областей, призванные помочь молодежи понять, как и в каком направлении развиваться. Например, в этом году в качестве эксперта трудится звезда мюзиклов "Чикаго" и MAMMA MIA! Лика Рулла.

Юлианна Караулова записывает вместе с участниками видео для Tik Tok.Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Множество известных артистов приезжает на "Тавриду" ненадолго, для встреч с участниками - в разные годы здесь побывали и Константин Хабенский, и Леонид Агутин, и Владимир Вдовиченков, и Сергей Лазарев. Одной из первых на "Тавриду"-2020 пожаловала популярная певица Юлианна Караулова. На рандеву с участниками финалистка "Фабрики звезд" много говорила не только о музыке, но и о соцсетях и, в частности, делилась впечатлениями от супермодной сети Tik Tok, с которой она познакомилась на карантине.

- Когда я начинала свой Tik Tok, думала: "Мне 31 год, у меня два высших образования - чем я занимаюсь?!" - с улыбкой вспоминала Юлианна. - Однако за время карантина количество подписчиков у меня выросло вдвое!

В доказательство серьезности своих интернет-амбиций Юлианна записала вместе с участниками "Тавриды" видео для Tik Tok, устроив таким образом своеобразное практическое занятие для желающих прославиться в соцсетях.

В планах значится строительство на территории арт-кластера собственной киностудии, на которой могли бы снимать свои первые работы молодые режиссеры и операторы.Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

В ПЛАНАХ - СОБСТВЕННАЯ КИНОСТУДИЯ

У организаторов "Тавриды" амбиции тоже впечатляющие - в планах значится строительство на территории арт-кластера собственной киностудии, на которой могли бы снимать свои первые работы молодые режиссеры и операторы и которая в перспективе могла бы стать достойной площадкой для опытных кинематографистов. Телевизионщикам будущая студия, расположенная на морском берегу, наверняка тоже понравится - это ж сколько сериалов и проектов можно будет здесь сделать! Ну и экономия налицо: скажем, создатели "Дома-2", имея возможность снимать на такой площадке в Крыму, всерьез задумались бы о том, стоит ли тратиться на отправку людей на Сейшелы.

Впрочем, для построения карьеры на ТВ вовсе необязательно ждать возведения киностудии, которая ориентировочно откроется не раньше 2022 года. "Благодаря портфолио, которое я собрала на "Тавриде", я попала в школу Первого канала!" - не без гордости говорит резидент форума, ростовская телеведущая Юлия Носова.

Резидент "Тавриды" - это ярко показавший себя участник, который получил право представлять форум в своем регионе. А регионов, представленных на "Тавриде", насчитывается больше восьми десятков, что дает основание утверждать - о форуме рассказывают по всей стране. И это невероятно важно, ведь, как точно подметил руководитель "Тавриды" Сергей Першин, в наше время того, о чем не рассказывают, просто не существует.