За длинным рублем: коронакризис подтолкнет россиян еще больше уезжать на заработки

Экономические последствия эпидемии коронавируса подстегнут внутреннюю трудовую миграцию. Об этом предупреждают опрошенные «Комсомольской правдой эксперты».

Человек работает в одном регионе, а живет в другом – типичная ситуация для многих. Главные регионы-доноры, конечно, Московская и Ленинградская области с двумя столицами страны в виде центров притяжения. Но всего по стране почти 3 млн человек (2,93, если быть точным) трудятся не там, где работают. Таковы данные Росстата за 2019 год.

Это лишь немного меньше, чем результат 2018 года, когда был установлен рекорд по внутренней миграции.

- Это очень незначительное снижение, - оценил в беседе с «КП» руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель. – По итогам 2020-го, когда многие населенные пункты были закрыты из-за эпидемии, а организации приостановили работу, показатели внутренней миграции будут еще ниже. Но затем, после снятия ограничений, российские жители снова поедут на заработки, и в этом случае показатели могут даже превзойти рекордный 3-миллионный уровень 2018 года.

Логика простая: люди очевидно потеряли много денег из-за коронавирусных ограничений, а значит, будут стремиться пополнить истощенные сбережения. У наших к тому же, еще и конкурентов поубавится.

Неизвестно, будут ли открыты границы для трудовых мигрантов — речь не только о российских границах, но и о границах тех стран, откуда они собираются приехать к нам на заработки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Есть профессии, где работают только зарубежные мигранты, например, дворники, есть профессии, где работника из Азии практически не встретишь — на буровой, например, - поясняет Мукомель. - А есть области, где они конкурируют. Это работа в такси, на стройках, в торговле, индустрии питания. Неизвестно, будут ли открыты границы для трудовых мигрантов — речь не только о российских границах, но и о границах тех стран, откуда они собираются приехать к нам на заработки. Тот период, пока будет длиться эта пауза, очень благоприятен для российских мигрантов, чтобы они заняли свободные ниши.

Некоторые наши собеседники ранее отмечали, что в сравнении с жителями зарубежных стран, особенно, США, россияне недостаточно мобильны. Могут сидеть без работы в той же Тверской или Новгородской области, но не будут перебираться, например, в соседнюю Ленинградскую область во Всеволожск, где сосредоточено крупное автомобильное производство. Однако по словам Мукомеля, наши действуют вполне адекватно зарплатным предложениям. То есть, если работодатель не такие уж большие деньги, то и не стоит куда-то ехать, менять привычную обстановку.

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