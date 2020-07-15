Виктор Томенко: "Алтайский край готов к прием туристов"

О том, что Алтайский край - территория с невероятной красивой природой, горами, голубыми озерами туристам и раньше рассказывали много, но в этом году созданы все условия для того, чтобы попасть в эти заповедные места стало как можно проще.

Впервые в Горно-Алтайск пущены чартеры, а инфраструктура обоих регионов - Алтайского края и Республики Алтай - максимально готовы к приему гостей. Об этом речь шла на сегодняшней пресс-конференции в "КП", в которой приняли участие представители Ростуризма и главы алтайских регионов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заверил, что в туристических местах "коронавирусная ситуация" спокойная и регион готов к приему гостей, причем готов предоставить отдых и лечение под любые запросы отдыхающих. Санатории, кемпинги, оздоровительные комплексы и эко-отели с радостью ждут гостей.

Участвующая в пресс-конференции руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в ближайшие дни из Москвы и Санкт-Петербурга будут пущены чартерные рейсы в Горно-Алтайск, откуда удобно добираться до мест отдыха на левобережье реки Катунь. В том числе — в знаменитую Белокуриху. С 18 июля в Горно-Алтайск из Москвы будут летать три рейса в неделю, из Санкт-Петербурга – пока два.

По словам генерального директора туркомпании Анны Подгорной, цена на неделю за человека в отеле с питанием обойдется в 19 тысяч, средняя цена — 24 тысячи рублей с человека. Премиальные туры — 80 тысяч рублей за 7 дней.

«Я убежден, что чартерные рейсы повысят и привлекательность, и качество отдыха, — отметил Виктор Томенко. – Алтайский край и Республика Алтай во все времена привлекали гостей красотой природы, богатством наследия и разнообразия гастрономии. Все это плюсы нашей земли. В масштабах страны два Алтая для людей едины. Мы тесно связаны историческими, экономическими и культурными связями, активно работаем над созданием межрегиональных туристских продуктов».

Глава региона напомнил, что Алтайский край – многопрофильный регион, в котором представлены самые разнообразные программы отдыха и туризма, активно развивается лечебно-оздоровительный, экологический, экскурсионно-познавательный, сельский, событийный и другие виды туризма.

И конечно все слышали о главных брендах Алтайского края – городе-курорте Белокуриха, особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», игорной зоне «Сибирская монета».

«Основной задачей остается обеспечение безопасного отдыха для гостей и жителей края, которые посещают туристические места, — подчеркнул Виктор Томенко. — Для подготовки туристических объектов к началу сезона в регионе был разработан план по снятию ограничений с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. С 8 июня мы перешли на первый этап снятия ограничений: работу возобновили санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии, а остальные места отдыха и размещения (гостиницы, турбазы) открылись с 27 июня. Также открыта деятельность предприятий общественного питания, которые пока предоставляют услуги на открытом воздухе. Возобновлена работа музеев и некоторых пляжей. При этом сохраняются ограничения на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, предполагающих массовое скопление людей».

Глава Алтайского края выразил надежду на продолжение дальнейшей совместной работы и пригласил собеседников побывать на Алтае. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призналась, что в ближайшие месяцы намерена приехать на Алтай— отдохнуть, заняться рафтингом и трекингом, познакомиться с историей и культурой региона.