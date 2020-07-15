2020-07-15T17:58:28+03:00
Общество

Виктор Томенко: "Алтайский край готов к прием туристов"

Об этом сам глава региона заявил на пресс-конференции в "КП"
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

О том, что Алтайский край - территория с невероятной красивой природой, горами, голубыми озерами туристам и раньше рассказывали много, но в этом году созданы все условия для того, чтобы попасть в эти заповедные места стало как можно проще.

Впервые в Горно-Алтайск пущены чартеры, а инфраструктура обоих регионов - Алтайского края и Республики Алтай - максимально готовы к приему гостей. Об этом речь шла на сегодняшней пресс-конференции в "КП", в которой приняли участие представители Ростуризма и главы алтайских регионов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заверил, что в туристических местах "коронавирусная ситуация" спокойная и регион готов к приему гостей, причем готов предоставить отдых и лечение под любые запросы отдыхающих. Санатории, кемпинги, оздоровительные комплексы и эко-отели с радостью ждут гостей.

Участвующая в пресс-конференции руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в ближайшие дни из Москвы и Санкт-Петербурга будут пущены чартерные рейсы в Горно-Алтайск, откуда удобно добираться до мест отдыха на левобережье реки Катунь. В том числе — в знаменитую Белокуриху. С 18 июля в Горно-Алтайск из Москвы будут летать три рейса в неделю, из Санкт-Петербурга – пока два.

По словам генерального директора туркомпании Анны Подгорной, цена на неделю за человека в отеле с питанием обойдется в 19 тысяч, средняя цена — 24 тысячи рублей с человека. Премиальные туры — 80 тысяч рублей за 7 дней.

«Я убежден, что чартерные рейсы повысят и привлекательность, и качество отдыха, — отметил Виктор Томенко. – Алтайский край и Республика Алтай во все времена привлекали гостей красотой природы, богатством наследия и разнообразия гастрономии. Все это плюсы нашей земли. В масштабах страны два Алтая для людей едины. Мы тесно связаны историческими, экономическими и культурными связями, активно работаем над созданием межрегиональных туристских продуктов».

Глава региона напомнил, что Алтайский край – многопрофильный регион, в котором представлены самые разнообразные программы отдыха и туризма, активно развивается лечебно-оздоровительный, экологический, экскурсионно-познавательный, сельский, событийный и другие виды туризма.

И конечно все слышали о главных брендах Алтайского края – городе-курорте Белокуриха, особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», игорной зоне «Сибирская монета».

«Основной задачей остается обеспечение безопасного отдыха для гостей и жителей края, которые посещают туристические места, — подчеркнул Виктор Томенко. — Для подготовки туристических объектов к началу сезона в регионе был разработан план по снятию ограничений с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. С 8 июня мы перешли на первый этап снятия ограничений: работу возобновили санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии, а остальные места отдыха и размещения (гостиницы, турбазы) открылись с 27 июня. Также открыта деятельность предприятий общественного питания, которые пока предоставляют услуги на открытом воздухе. Возобновлена работа музеев и некоторых пляжей. При этом сохраняются ограничения на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, предполагающих массовое скопление людей».

Глава Алтайского края выразил надежду на продолжение дальнейшей совместной работы и пригласил собеседников побывать на Алтае. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призналась, что в ближайшие месяцы намерена приехать на Алтай— отдохнуть, заняться рафтингом и трекингом, познакомиться с историей и культурой региона.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Михайловым днем 2020
В 2020 году, не меняя традиций, 21 ноября мы встречаем добрый и светлый Михайлов день. В эту дату почитают святого Архангела Михаила. Мы подготовили для вас подборку красивых стихов и прозы, чтобы вы могли поздравить родных и близких людей
Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании
При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Новости 24
Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии
Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров
ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг
Центробанк определил уровень сокращения экономики России
Земля или счёт в банке
Вирусолог дал важный совет россиянам, собирающимся на отдых за границу
Захарова: США используют политическое давление для борьбы с «Северным потоком — 2»
Для граждан, прилетевших в Россию вывозными рейсами, сохраняется 14-дневный карантин
Видео финтов Бакаева и Вандерсона попали в самый популярный в мире футбольный Инстаграм
В «Турпомощи» назвали предварительную стоимость туров в Турцию после открытия границ
США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока – 2»
В Госдуме объяснили, кому положены выплаты в 15 тысяч рублей
Разработчики вакцины от коронавируса ответили на слухи про чипирование
Вирусолог объяснил нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
Зарплаты россиян стали расти в два раза медленнее
The Times: Трамп хотел встретиться с Путиным 15 сентября во время Генассамблеи ООН
Маски в метро и на МЦК подешевели до 15 рублей за штуку
Эксперты назвали «точку невозврата» в отношениях США и Китая
Росгвардейцев обяжут показывать служебное удостоверение по требованию граждан
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Госдума во II чтении приняла закон о праве полиции доставлять пьяных в вытрезвители
В Турции пообещали сохранить иконы и фрески в соборе Святой Софии
У украинской телеведущей в прямом эфире неожиданно выпал зуб
Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие