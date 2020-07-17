2020-07-17T16:09:04+03:00
Общество

В Оренбуржской степи устроят эко-маршрут с фотосафари и «усыновлением» жеребят Пржевальского

Полуторакилометровая тропа пройдет по уникальному участку ковыльной степи
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Программа создания полувольной популяции лошадей в естественной среде обитания стартовала в 2015 году. Фото: shutterstock.com.Программа создания полувольной популяции лошадей в естественной среде обитания стартовала в 2015 году. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

В рамках нацпроекта «Экология» в заповеднике «Оренбургский» в центре реинтродукции лошадей Пржевальского состоялась презентация экологической тропы «Дыхание степи». По словам директора объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» Рафили Бакировой, заповедник организует для туристов уникальный эко-маршрут с фотоохотой на этих парнокопытных.

- В 2020 и 2021 годах мы запустим еще одну экологическую тропу - пятичасовой маршрут в благополучное по погоде время, который будет первым фотосафари в заповедниках России, с целью увидеть вольно пасущиеся табуны лошадей Пржевальского, - рассказала Рафиля Бакирова.

Пешая тропа протяженностью около полутора километров на территории заповедника организована Минприроды России в целях развития внутреннего экологического туризма и расположена на участке «Предуральская степь». Это последний в России сохранившийся крупный участок нераспаханной ковыльной степи.

В 2015 году там стартовала программа создания полувольной популяции лошадей в естественной среде обитания, для этого на территорию привезли три группы животных из биорезерватов Франции и из венгерского нацпарка «Хортобадь». А два года назад появились первые жеребята. Сегодня на участке обитают 53 особи этих лошадей.

- Мы абсолютно убеждены в том, что степной заповедник «Оренбургский», может и должен стать одним из самых популярных, востребованных маршрутов экологического туризма. Федеральная поддержка может дать нам возможность более интенсивно развивать туристическую сферу, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Отметим, что помимо эко-туризма важным направлением проекта является благотворительность, для чего создана специальная программа «Усынови жеребенка лошади Пржевальского». Взносы будут направляться на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных. Приемныый «родитель» может посещать заповедник, а также будет в курсе жизни подопечного. Одними из первых «усыновителями» жеребят стали Вячеслав Фетисов, замминистра природы России Елена Панова и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии и 1 домашней лошади. Последний раз в дикой природе их видели в 1969 году в Монголии.

Еще одну новую эко-тропу презентовал национальный парк «Башкирия». Здесь посетителям предлагают пройти по маршруту «Многоликая Куперля», который проходит через живописный водопад. Эко-туристам также предлагается заглянуть в экокемпинг «45 квартал» и пройти экотропой «Бейек-тау» по берегу Нугушского водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология и экотуризм»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Будилин: Дети смотрели на собранный мусор и спрашивали взрослых: «Кто и почему это сделал?»
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации рассказал «КП» о ключевых проектах по сбережению и повышению качества воды в России - работе по очистке берегов, оздоровлении Волги и решении проблем трансграничных водных объектов
Реализация Акции «Вода России» за 2020 год
С начала года в рамках акции «Вода России» состоялось 820 мероприятий в 33 субъектах от Крыма до Чукотки. В них приняло участие около 23 705 волонтеров, которые убрали от мусора 1 467 км береговой линии. Всего собрано 24 243 мешка мусора
Новости 24
Обрушение здания в Мумбаи: погибло 10 человек
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Вакцинация против гриппа снизит число осложненных форм коронавируса, сообщили в Минздраве
Hyundai отзывает 18 тысяч кроссоверов Santa Fe с российского рынка
Ювелир закопал в лесах сокровища на миллион долларов и продает подсказки для поиска
18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу
Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Путин обсудил с Совбезом противостояние Азербайджана и Армении
Собянин сравнил эпидемию коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Синоптики рассказали, каким будет август в России
Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет
В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае
Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин
Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом
У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции