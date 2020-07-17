В Оренбуржской степи устроят эко-маршрут с фотосафари и «усыновлением» жеребят Пржевальского

В рамках нацпроекта «Экология» в заповеднике «Оренбургский» в центре реинтродукции лошадей Пржевальского состоялась презентация экологической тропы «Дыхание степи». По словам директора объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» Рафили Бакировой, заповедник организует для туристов уникальный эко-маршрут с фотоохотой на этих парнокопытных.

- В 2020 и 2021 годах мы запустим еще одну экологическую тропу - пятичасовой маршрут в благополучное по погоде время, который будет первым фотосафари в заповедниках России, с целью увидеть вольно пасущиеся табуны лошадей Пржевальского, - рассказала Рафиля Бакирова.

Пешая тропа протяженностью около полутора километров на территории заповедника организована Минприроды России в целях развития внутреннего экологического туризма и расположена на участке «Предуральская степь». Это последний в России сохранившийся крупный участок нераспаханной ковыльной степи.

В 2015 году там стартовала программа создания полувольной популяции лошадей в естественной среде обитания, для этого на территорию привезли три группы животных из биорезерватов Франции и из венгерского нацпарка «Хортобадь». А два года назад появились первые жеребята. Сегодня на участке обитают 53 особи этих лошадей.

- Мы абсолютно убеждены в том, что степной заповедник «Оренбургский», может и должен стать одним из самых популярных, востребованных маршрутов экологического туризма. Федеральная поддержка может дать нам возможность более интенсивно развивать туристическую сферу, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Отметим, что помимо эко-туризма важным направлением проекта является благотворительность, для чего создана специальная программа «Усынови жеребенка лошади Пржевальского». Взносы будут направляться на улучшение условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных. Приемныый «родитель» может посещать заповедник, а также будет в курсе жизни подопечного. Одними из первых «усыновителями» жеребят стали Вячеслав Фетисов, замминистра природы России Елена Панова и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии и 1 домашней лошади. Последний раз в дикой природе их видели в 1969 году в Монголии.

Еще одну новую эко-тропу презентовал национальный парк «Башкирия». Здесь посетителям предлагают пройти по маршруту «Многоликая Куперля», который проходит через живописный водопад. Эко-туристам также предлагается заглянуть в экокемпинг «45 квартал» и пройти экотропой «Бейек-тау» по берегу Нугушского водохранилища.