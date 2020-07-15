2020-07-15T19:09:32+03:00
Звезды

У Надежды Бабкиной номер за 66 тысяч в сутки, а у Даны Борисовой – в 10 раз дешевле: сколько тратят звезды в отпуске на Черном море

Наши артисты заселились в гостиницы Крыма и Сочи
Ирина ВИКТОРОВА
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Надежда Бабкина с коллегой выбрала для отпуска Крым.Надежда Бабкина с коллегой выбрала для отпуска Крым.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Первая волна отдыхающих звезд уже вернулась с курортов в Москву. А новая партия уже заселяются в номера своих гостиниц. Выбор огромный – на любой вкус и кошелек, как и возможности у всех разные. Посмотрели сколько стоят номера в гостиницах, куда на этой неделе въехали наши знаменитости.

Дана прилетела на курорт с собакой по кличке Мишель. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дана прилетела на курорт с собакой по кличке Мишель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая Дана Борисова с дочерью заселилась в симпатичный четырехзвездочный отель в Сочи. Дана искала выбирала гостиницу, где разрешено проживание с домашним питомцами – она прилетела на курорт с собакой по кличке Мишель. Борисова делится расценками: «Выбрали с дочкой вполне себе бюджетный отдых. Гостиница пять минут от моря, из плюсов: наличие завтрака – шведский стол и лояльное отношение к проживанию животных. Забронировали отель заранее через приложение Zenhotels. За 10 дней – 74 тысячи, плюс по 2 тысячи каждый день доплата за Мишель. Лежак на общем пляже – 500 рублей, а частном дизайнерский лежак на двух взрослых три тысячи на день. По-моему нормально. Покушать можно и в дорогом красивом ресторане – примерный счет 2 тысячи с человека. Также нашли столовую с комплексным обедом за 260 рублей». А вот Сергей Лазарев останавливался в Сочи в одной из самых дорогих гостиниц, где сейчас сутки в самом «простеньком» люксе стоят от 33 тыс. руб. в сутки. В Сочи сейчас отдыхают Татьяна Навка, Оксана Федорова, Эвелина Бледанс и многие другие артисты.

Самый «дешевый» номер - категории «делюкс» в комплексе в сутки сейчас стоит 66 тыс. руб Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самый «дешевый» номер - категории «делюкс» в комплексе в сутки сейчас стоит 66 тыс. рубФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина с коллегой выбрала для отпуска Крым. Надежда Георгиевна остановилась в одном из самых шикарных (и дорогих соответственно) отелей Ялты – пять звезд, система «все включено», огромная ухоженная территория и т.п. Самый «дешевый» номер - категории «делюкс» в этом комплексе в сутки сейчас стоит 66 тыс. руб. В Ялте можно отдохнуть и гораздо бюджетнее - Павел Прилучный и другие артисты снимали номера в несколько раз дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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