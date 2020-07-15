2020-07-15T18:58:42+03:00
Общество

Руководители «Газпром нефти» пожертвовали личные средства для помощи детским онкобольницам

На эти деньги куплены более 664 тысяч средств индивидуальной защиты
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: www.gazprom-neft.ruФото: www.gazprom-neft.ru
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Более 644 тысяч средств индивидуальной защиты были приобретены для врачей и пациентов онкобольниц в период пандемии коронавируса. Маски, респираторы, антисептики, перчатки и защитные костюмы были куплены на личные пожертвования 40 руководителей группы компаний «Газпром нефть».

Онкобольницы в период пандемии оказались в особо уязвимом положении, и предоставить дополнительные средства защиты маленьких пациентов с онкологией и врачей их спасающих было просто необходимо. Партии индивидуальных средств отправились в больницы Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска и Нижневартовска.

Как рассказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль, руководство хотело внести свой персональный вклад в обеспечение безопасной работы врачей в условиях пандемии.

"До конца недели все средства защиты, приобретенные топ-менеджментом, будут использоваться в работе шести региональных больниц", - подытожил спикер.

Отметим, что акция стала продолжением корпоративной программы «Антивирус» по борьбе с распространением COVID-19, которую с начала марта 2020 года ведет «Газпром нефть». Ранее корпоративная помощь была оказана отделениям, работающим с инфицированными COVID-19. Медучреждения Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга получили аппараты искусственной вентиляции легких, томографы и более 1,5 млн средств индивидуальной защиты. В этих регионах находятся промышленные и технологические центры «Газпром нефти», где десятки тысяч сотрудников компании обеспечивают непрерывность работы предприятий.

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