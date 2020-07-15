2020-07-15T19:24:06+03:00
Политика

Владимир Мединский: В Потсдаме державы-победительницы дали планете «рецепт мира»

Об этом помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) заявил на Круглом столе в Москве
Александр ГАМОВ@gamov1
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В дни Потсдамской конференции в Берлине 1945 года (слева направо) У.Черчилль, Г.Трумэн и И.В.СталинВ дни Потсдамской конференции в Берлине 1945 года (слева направо) У.Черчилль, Г.Трумэн и И.В.СталинФото: ТАСС
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В среду, 15 июля, в штаб-квартире РВИО состоялся Круглый стол «Потсдамская конференция и формирование нового мирового порядка», приуроченный к 75-летию этого международного исторического события.

-‘Тот «рецепт мира», который был предложен державами-победительницами в Потсдаме, оказался очень действенным средством, - сказал, обращаясь к участникам этого мероприятия, помощник Президента Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский. - Чтобы ни говорили, характер решений, принятых на конференции, продемонстрировал, что на протяжении 75 лет, несмотря на огромные противоречия между большими и малыми державами, на планете в целом удается сохранять мир...

Сменилось руководство Соединенных Штатов. США провели испытание ядерного оружия, Трумэн и Черчилль планировали, что «атомная дипломатия», а, точнее, шантаж, станет серьезным аргументом в диалоге с СССР. Однако, напугать советское руководство не удалось. Реакция первых лиц нашей страны на информацию об «оружии сверхъестественной мощности» (об этом Сталину сообщил Трумэн. - А.Г.) была столь вежливо сдержанной, что, наверное, может войти во все учебники мировой дипломатии.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА

- Главный итог конференции в том, что лидеры большой тройки согласовали основные принципы совместной политики по отношению к Германии. Предполагалось полное разоружение страны...

Разоружение немецких частей в Берлине 1945 год Фото: ТАСС

Разоружение немецких частей в Берлине 1945 годФото: ТАСС

- Была определена задача - обеспечить переход страны (речь о Германии. - А.Г.) к мирному развитию, гарантировать, чтобы ни национал-социалисты, ни их преемники или подконтрольные организации более не возродились.

- Учредили рабочий орган - Совет министров держав-победительниц. В него вошли пять Министров иностранных дел, курировавшие конкретные тактические вопросы заключения мирных договоров, в том числе с теми странами, которые воевали изначально на стороне Германии, но затем порвали с ней и перешли на сторону союзников.

- Удалось прийти к согласию по вопросам репараций, которые должна была выплатить Германия странам-победительницам, прежде всего Советскому Союзу.

- На базе соглашений, достигнутых в Тегеране, Ялте и Потсдаме, создана, во многом, беспрецедентная - по своей эффективности - система международных отношений.

- ...Важно понимать, что решения, принятые в Потсдаме, невозможно рассматривать в отрыве от создания ООН.

- Сегодня можно услышать заявления, что ООН, якобы, утратила авторитет и действенность, не отвечает вызовам современного мира. Но, даже в чем-то соглашаясь с подобными высказываниями, стоит понимать, что никакой другой «площадки», которая могла бы столь же эффективно служить для переговоров и разрешения в мирном ключе международных проблем, нами не создано...

ИСТОЧНИК KP.RU

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