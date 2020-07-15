2020-07-15T19:35:56+03:00
Туризм

Турцию открыли? Туристы поверили – и массово ищут билеты в Анталью и Стамбул

Турецкие СМИ сообщили, что с 15 июля возобновляется авиасообщение между нашими странами. Спрос на билеты тут же вырос в 4 раза. Реальность, увы, не успевает за мечтой
Юлия СМИРНОВА
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Ни “Аэрофлот”, ни “Турецкие авиалинии” на ближайшие дни билеты не продают.Ни “Аэрофлот”, ни “Турецкие авиалинии” на ближайшие дни билеты не продают.Фото: Сергей ЕФИМОВ
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Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля – долгожданная для миллионов отпускников (без преувеличения, на турецких курортах в прошлом году отдохнули 7 миллионов россиян) новость турецкого информагентства облетела интернет. Но ведь 15 июля – уже сегодня! Однако на табло московских аэропортов по-прежнему нет рейсов в Анталью.

Да, Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган 15 июля обсудили по телефону возобновление авиасообщения. И после беседы дали поручение профильным ведомствам начать переговоры. Но о дате начала полетов официально никто не объявлял.

Однако туристы предпочли поверить тому, во что хочется верить. И дружно начали искать авиабилеты в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум. Количество поисковых запросов на турецких маршрутах буквально за день выросло в 4 раза, поделились с “КП” красноречивой статистикой эксперты поисковика Aviasales.

Ни “Аэрофлот”, ни “Турецкие авиалинии” на ближайшие дни билеты не продают. А вот начиная с 1 августа в системах бронирования обеих авиакомпаний билеты появляются. Хороший знак? Да. Но не гарантия того, что рейсы эти действительно состоятся. Так что покупать билеты можно только на свой страх и риск. Если полеты и правда откроют – будете в числе первых, кто отправится в “ол инклюзивы” Антальи. Если нет – авиакомпании, скорее всего, предложат перенести дату полета либо получить ваучер.

- И российские, и иностранные авиакомпании в течение лета уже не раз начинали продавать билеты, потом переносили даты. Это не индикатор, - напоминает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Турция, напомним,готова принять российских туристов “хоть завтра” (https://www.kp.ru/daily/27155/4252965/). Весь вопрос как раз в открытии российских границ и возобновлении полетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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