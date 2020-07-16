Будем бережливыми
Экономия на кухне
• Вы моете посуду вручную. Заполняйте одну из раковин (таз или большую миску) водой с моющим средством. Мойте в ней посуду. Затем ополаскивайте ее в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на одного человека - до 60 литров воды в день.
• Вы используете посудомоечную машину. Включайте ее только при полной загрузке. Экономия на одного человека - до 60 литров воды при каждом использовании.
• Вы моете овощи и фрукты. Делайте это в раковине, наполненной водой. Экономия на одного человека - до 10 литров воды в день.
• Вы размораживаете мясо. Делайте это не при помощи воды, просто на ночь переложите мясо из морозильника в холодильник. Экономия на одного человека - до 10 литров воды в день.
На кухне
• Мойте посуду в емкости или с пробкой в раковине.
• Не размораживайте продукты под струей воды.
• Полностью загружайте посудомоечную машину.
• Используйте воду после мытья овощей для полива комнатных растений.
Фото: Shutterstock
Как проверить сантехнику на предмет протечек?
• Заметьте показания счетчиков, 2 часа не тратьте воду: если показания изменятся, значит, в квартире есть протечка.
В ванной
• НЕ ПОЛОЩИТЕ БЕЛЬЕ ПОСЛЕ РУЧНОЙ СТИРКИ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ.
• ВЫБИРАЙТЕ УНИТАЗ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ СЛИВА.
• ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖАЙТЕ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИТАЗ КАК МУСОРНОЕ ВЕДРО.
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСАДКИ-РАСПЫЛИТЕЛИ НА КРАНЫ И ДУШ.
• ПРИНИМАЙТЕ ДУШ ВМЕСТО ВАННЫ. НА ДУШ УХОДИТ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ВОДЫ.
статистика
Средне-статистический горожанин расходует в день 250 литров воды
Сколько воды требуется одному человеку:
• ДЛЯ МЫТЬЯ РУК - 5 Л
• ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДУША - ОТ 20 ДО 120 Л
• ДЛЯ МАШИННОЙ СТИРКИ БЕЛЬЯ - ОТ 50 ДО 120 Л
• ДЛЯ МОЙКИ ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ - 190 Л ВОДЫ
Фото: Shutterstock
Экономия в ванной
Вы чистите зубы. Включайте воду только в начале и в конце процедуры. Экономия - 15 литров воды в минуту.
Вы бреетесь. Бритву можно споласкивать в мисочке с водой, а не под краном. Экономия на одного человека - 380 литров в неделю.
ЦИФРА
Около 30% воды, которую мы используем, уходит на смыв в унитазе.
Экономия в туалете
• Установите сливные бачки с двойной системой слива. У них на крышке находятся две кнопки. Нажимаешь на первую - льется много воды, на вторую - поменьше. Можно регулировать поток в зависимости от загрязнения.
Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»