Будем бережливыми

Экономия на кухне

• Вы моете посуду вручную. Заполняйте одну из раковин (таз или большую миску) водой с моющим средством. Мойте в ней посуду. Затем ополаскивайте ее в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на одного человека - до 60 литров воды в день.

• Вы используете посудомоечную машину. Включайте ее только при полной загрузке. Экономия на одного человека - до 60 литров воды при каждом использовании.

• Вы моете овощи и фрукты. Делайте это в раковине, наполненной водой. Экономия на одного человека - до 10 литров воды в день.

• Вы размораживаете мясо. Делайте это не при помощи воды, просто на ночь переложите мясо из морозильника в холодильник. Экономия на одного человека - до 10 литров воды в день.

На кухне

• Мойте посуду в емкости или с пробкой в раковине.

• Не размораживайте продукты под струей воды.

• Полностью загружайте посудомоечную машину.

• Используйте воду после мытья овощей для полива комнатных растений.

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Как проверить сантехнику на предмет протечек?

• Заметьте показания счетчиков, 2 часа не тратьте воду: если показания изменятся, значит, в квартире есть протечка.

В ванной

• НЕ ПОЛОЩИТЕ БЕЛЬЕ ПОСЛЕ РУЧНОЙ СТИРКИ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ.

• ВЫБИРАЙТЕ УНИТАЗ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ СЛИВА.

• ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЖАЙТЕ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИТАЗ КАК МУСОРНОЕ ВЕДРО.

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСАДКИ-РАСПЫЛИТЕЛИ НА КРАНЫ И ДУШ.

• ПРИНИМАЙТЕ ДУШ ВМЕСТО ВАННЫ. НА ДУШ УХОДИТ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ВОДЫ.

статистика

Средне-статистический горожанин расходует в день 250 литров воды

Сколько воды требуется одному человеку:

• ДЛЯ МЫТЬЯ РУК - 5 Л

• ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДУША - ОТ 20 ДО 120 Л

• ДЛЯ МАШИННОЙ СТИРКИ БЕЛЬЯ - ОТ 50 ДО 120 Л

• ДЛЯ МОЙКИ ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ - 190 Л ВОДЫ

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Экономия в ванной

Вы чистите зубы. Включайте воду только в начале и в конце процедуры. Экономия - 15 литров воды в минуту.

Вы бреетесь. Бритву можно споласкивать в мисочке с водой, а не под краном. Экономия на одного человека - 380 литров в неделю.

ЦИФРА

Около 30% воды, которую мы используем, уходит на смыв в унитазе.

Экономия в туалете

• Установите сливные бачки с двойной системой слива. У них на крышке находятся две кнопки. Нажимаешь на первую - льется много воды, на вторую - поменьше. Можно регулировать поток в зависимости от загрязнения.