2020-07-15T20:06:10+03:00
Происшествия

Суд отправил замглавы «Почты России» под домашний арест

Свою вину в превышении должностных полномочий Сергей Емельченков не признал
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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Сегодня Чертановский районный суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Емельченкову. Фото: pochta.ruСегодня Чертановский районный суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Емельченкову. Фото: pochta.ru
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Топ-менеджер «Почты России», заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергей Емельченков был задержан 14 июля сотрудниками ФСБ. Ему предъявили обвинение в причинении ущерба на 350 млн рублей.

Адвокат обвиняемого рассказал, что «в материалах дела пляшут цифры».

- Там сказано об ущербе в 350 млн рублей, о штрафных санкциях «Почты России» в 37 млн рублей и также об ущербе на сумму более 60 млн рублей, - объяснил он. - Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда за неисполнение этого договора с компанией «Сервионика». За это якобы набежали штрафные санкции на 350 млн рублей, потом они якобы были уменьшены до 37 млн рублей и «Почте России» причинен ущерб 67 млн рублей, но подписанное допсоглашение не оспаривалось в суде.

Сегодня Чертановский районный суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Емельченкову. Адвокаты просили отпустить его под залог.

- Он ранее не судим, имеет московскую регистрацию, высшее образование, жену и малолетнего ребенка, - заявил в суде защитник обвиняемого. - Прошу избрать ему более мягкую меру пресечения. Например, залог в размере 5 млн рублей.

Но судья вынесла вердикт о домашнем аресте.

Во время заседания Емельченков отказался давать показания, сославшись на ст. 51 конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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