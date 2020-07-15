Под Пушкиным подписавшиеся: Ливень залил акцию в центре Москвы

Их было и так немного, собравшихся постоять на Пушкинской площади, чтобы журналисты засняли жирную очередь желающих поставить подписи против поправок. Хотя за поправки 2 недели назад уже проголосовали 77,8% россиян, но у тех кто против «душа горела». Лучше поздно, чем никогда. И вышли — 15 июля, прямо под хороший летний ливень.

Человек, наверное, 200. Половина — журналисты. Напрашивалось сказать — их было мало, но все — в промокших тельняшках. Упорные люди.

Сбор подписей против поправокФото: Иван МАКЕЕВ

В день голосования на Пушкинской тоже собиралось примерно столько же людей. Тоже против поправок. Но тогда героиней вечера стала сержант полиции, которая вежливо раздавала митингующим медицинские маски.

Теперь героем акции стал, конечно, дождь.

Ну, и снова Пушкин. Куда без него. Он уже столько видел протестов. Струи дождя текли по его лицу за шиворот собрашимся. Ничего не меняется. Россия.

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О том, что на Пушкинской площади в день голосования за поправки в Конституцию готовится какая-то акция, в полиции точно не знали. Но на "Пушку" в праздничные дни всегда заступает дежурить усиление. И в нем всегда есть место для сотрудниц, которые порой замечают то, на что не обратят внимание опытные оперативники (подробности)