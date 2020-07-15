В центре Нью-Йорка обнаружили расчлененное тело молодого миллионера

Такое преступление больше подходит гангстерскому Чикаго начала ХХ века, чем шумному и деловому Нью-Йорку начала ХХI века. В одной из роскошных квартир на Манхэттене, где их стоимость не опускается ниже 2 млн долларов, обнаружили обезглавленное и расчлененное тело молодого мужчины. Останки лежали рядом со строительными и пластиковыми мешками и электропилой - орудием убийства, которое было все еще включено в розетку.

Полицию вызвала девушка и сообщила приехавшему патрулю, что убитый - ее брат, 33-летний миллионер Фахим Салех.

Бизнесмен родился в семье бангладешских иммигрантов и создал свою первую компанию еще учась в средней школе. Сейчас Салех возглавлял международную компанию по пассажирским перевозкам. Молодой человек прославился еще и благодаря своим стартапам в Нигерии и Бангладеше, он активно помогал продвигать новые мобильные приложения и внедрять их в жизнь.

В данный момент полиция проводит расследование, а медэксперты устанавливают истинную причину гибели бизнесмена. Следователи полагают, что сестра Фахима Салеха спугнула убийцу, и тот, не завершив начатое, скрылся с места преступления.

Скорее всего, с бизнесменом расправился профессиональный киллер. На камеры видеонаблюдения в доме, где жил миллионер, попал мужчина, который зашел в лифт следом за Салехом. Незнакомец был одет в шапку, перчатки, очки и маску. В руках у него был чемодан. Буквально сразу, как киллер оказался в лифте с Салехом, они начали драться.