«Что они творят! И опять будут говорить, что против «Спартака» нет заговора?»: Фанаты уверены - судьи убивают их команду

«Денис Глушаков против «Спартака» и его фантов» - именно так должна была звучать афиша матча «Спартак» - «Ахмат». Но у трибун «Открытия-арены» теперь новые враги – судьи. Болельщики уверены, что против их команды действует заговор арбитров. Они отменяют голы и пенальти в ворота соперников «Спартака», и в принципиальных свистят в одну сторону.

- Территория без мата! Давайте поддерживать команду достойно! – хорошо поставленным голосом убеждал диктор спартаковского стадиона его обитателей. Но как здесь без мата, когда судьи сначала отменяют пенальти, а потом и гол ворота соперников, как это было со «Спартаком» в первом тайме матча против «Ахмата».

- Нет, …, ну ты видел, …, какую … творят эти … ! – горячился прямо «с территории без мата» человек в красно-белой куртке. – И они опять будут говорить, что против «Спартака» не заговора?! А с «Локомотивом?! А с «Сочи»?!

С «Локомотивом» было все примерно так же – очень спорный пенальти в ворота «Спартака», неназначенный 11-метровый удар в ворота «Локомотива», и удаление взбешенного главного тренера Доменико Тедеско. За все это арбитр той встречи Сергей Лапочкин вынужден был проходить проверку на полиграфе.

В матче с «Сочи» было не лучше. По мнению многих экспертов там должно было быть удаление вратаря и еще один пенальти – свисток судьи молчал, видеоповтор не смотрели. Еще раньше были отменены два гола в ворота «Уфы» (скорее правильно, чем нет), назначен пенальти в матче с «Арсеналом» (на итоговую победу на повлиял)…

- Все решения принимаются против «Спартака»! Судьи «Спартак» убивают! — жестко говорил Тедеско между этими матчами. Кажется, это чуть ли не официальная позиция клуба. И уж его болельщиков – точно.

Красивый гол после дальнего удар Зобнина на 47-й минуте в самую девятку ворот «Ахмата» уже не смог отменить никакой ВАР. Как и отличный проход Соболева на 75-й минуте, после которого он издевательским ударом забросил мяч в ворота. Гус Тиль уже добивал развалившегося соперника. Но если бы не эти три гола и в целом очень неплохая игра «Спартака», трибуны кипели бы еще больше.

- Предлагаю создать хэштег "Судить "Спартак как "Зенит"! - добавлял огня Леонид Федун, выходя с трибуны своего стадиона.

Болельщики приценивались у него к клубу.

- Продаете "Спартак"? За сколько? - допытавались у него

- За рубль! - ляпнул сгоряча Леонид Арнольдович. А потом постарался исправился и стал уточнять сколько есть у болельщиков. Бизнесмен все-таки.

- Какое судейство ждёте в матче с "Зенитом"? - не отпускали Федуна с главным вопросом дня.

- Если будет судить Вилков, можно будет вообще не выходить на поле! - отбивался миллиардер.

Так что 19 июля во время главного матча «Спартака» этого сезона с «Зенитом» в полуфинале Кубка России будет искрить. Только победа в нем позволит команде Тедеско спасти этот сезон. И там уже ставки будут настолько высоки, что любой спорный свисток арбитра будет рассматривать как преступление.