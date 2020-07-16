Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футболисты "Локомотива" и ЦСКА сыграют важный матч сезона. В поединке двух столичных клубов решится судьба путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Прямой и со второй позиции по итогам сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020.
Статистика личных встреч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
Команды играли в чемпионатах России по футболу 58 раз. 23 победы у ЦСКА, 24 - у "Локомотива". 11 встреч завершились вничью. 20 апреля 2019 года в Черкизово была ничья 1:1. А в первом круге на Арене ЦСКА была победа армейцев 1:0.
Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
В этой игре шансы на победу равны у обеих команд.
Прогноз на матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
"Локомотив" и ЦСКА сыграют вничью.
Составы команд на матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.
Время начала матча Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
Матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть матч Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - ЦСКА можно будет посмотреть с 20:30 на телеканале "Матч ТВ".
Трансляция матча Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020
Трансляция матча Локомотив - ЦСКА 16 июля и начнется в 20:30 на телеканале "Матч ТВ".
Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU