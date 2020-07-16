Безопасность: Простые правила на воде
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:
• КУПАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ, НА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ПЛЯЖАХ.
• НЕ БОРИТЕСЬ С СИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БЕРЕГУ.
• НЕ ПРЫГАЙТЕ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ!
Штрафы за отдых возле водоема в 2020 году
Водоохранная зона
Примыкает к береговой линии водоема и включает прибрежную защитную полосу.
А. Озеро или водохранилище (если акватория 0,5 и более кв. м) - 50 м (за исключением озера Байкал - здесь особый порядок).
Б. Ручей или река протяженностью от истока:
• до 10 км - 50 м;
• от 10 до 50 км - 100 м;
• 50 и более км - 200 м.
В. Море - 500 м.
ЗАПРЕЩЕНО
Пользоваться транспортными средствами, в том числе оставлять их на стоянку.
Мыть транспортные средства.
Оставлять отходы потребления, а также токсичные, химические и т. п. вещества - мусорить.
Штраф - от 3 до 4,5 тысячи рублей (для граждан).
Зона санитарной охраны
Возле источников водоснабжения - для питья и хозяйственно-бытовых нужд.
А. Первый пояс (самый строгий) - это территория, где располагается система водозабора и водопроводных сооружений.
Минимальная ширина его составляет:
• от 30 до 150 м до водозабора (для источника подземных вод);
• от 100 до 200 м (для водозабора с поверхности источника).
ЗАПРЕЩЕНО
Купание, стирка белья, спуск сточных вод ( в т. ч. от водного транспорта).
Штраф - от 10 до 20 тысяч рублей.
Б. Второй пояс - для защиты источника воды от загрязнений. Купание, рыбалка, занятие водными видами спорта разрешаются только в специально установленных для этого местах, при условии соблюдения всех гигиенических требований к охране вод.
ЗАПРЕЩЕНО
Сбрасывать в источник сточные воды, мусор.
Мыть транспортные средства.
Штраф - от 5 до 10 тысяч рублей.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ВСЕ ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА.
• НЕ ОТПЛЫВАЙТЕ ОТ ПЕРЕВЕРНУВШЕЙСЯ ЛОДКИ ДО ПРИБЫТИЯ ПОДМОГИ.
• ПОДНИМАЙТЕ УПАВШЕГО ИЗ ВОДЫ ТОЛЬКО С КОРМОВОЙ ЧАСТИ ТОНУЩЕГО СРЕДСТВА.
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОПЫТОК ДОСТАТЬ УТОПАЮЩЕГО СО ДНА.
• НЕ ДАВАЙТЕ УТОПАЮЩЕМУ СХВАТИТЬ ВАС. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЕГО ГОЛОВА ПОСТОЯННО НАХОДИЛАСЬ НАД ВОДОЙ.
• ДОСТАВИВ ПОСТРАДАВШЕГО НА БЕРЕГ, ОЧИСТИТЕ ЕМУ ПОЛОСТЬ РТА И УДАЛИТЕ ВОДУ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЛЕГКИХ И ЖЕЛУДКА!
• НЕ ПОДПЛЫВАЙТЕ К ПРОХОДЯЩИМ СУДАМ И НЕ ЗАБИРАЙТЕСЬ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ!
• НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ КАМЕРАХ!
• НЕ ПЕРЕОХЛАЖДАЙТЕСЬ И НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕСЬ. НЕ КУПАЙТЕСЬ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НИЖЕ 18 °С.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ САМОДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА! ОНИ МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ:
• ПРЫГАТЬ С ОБРЫВОВ И ВЫШЕК, НЕ ПРОВЕРИВ ДНО.
• ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ ИЛИ ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕПЛЫВАТЬ ВОДОЕМЫ.
• УСТРАИВАТЬ В ВОДЕ ОПАСНЫЕ ИГРЫ.
• КАТАТЬСЯ НА САМОДЕЛЬНЫХ ПЛОТАХ.
• ОТПЛЫВАТЬ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ И КРУГАХ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ПЛАВАТЬ.
• КУПАТЬСЯ В МЕСТАХ, ГДЕ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
• ОСТАВЛЯТЬ У ВОДЫ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА.
• КУПАТЬСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ).
• ПОДАВАТЬ ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ.
• КУПАТЬСЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ.
• ПОДПЛЫВАТЬ БЛИЗКО К СУДАМ, ЛОДКАМ, КАТЕРАМ.
• НЕ КУПАЙТЕСЬ В ШТОРМОВУЮ ПОГОДУ, БЕРЕГИТЕСЬ ВОЛН!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
А ну-ка отгадай!
Дорогие друзья! Предлагаем вам отгадать нашу головоломку, посвященную воде. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»