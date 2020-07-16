Безопасность: Простые правила на воде

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

• КУПАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ, НА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ПЛЯЖАХ.

• НЕ БОРИТЕСЬ С СИЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БЕРЕГУ.

• НЕ ПРЫГАЙТЕ В НЕЗНАКОМЫХ МЕСТАХ!

Штрафы за отдых возле водоема в 2020 году

Водоохранная зона

Примыкает к береговой линии водоема и включает прибрежную защитную полосу.

А. Озеро или водохранилище (если акватория 0,5 и более кв. м) - 50 м (за исключением озера Байкал - здесь особый порядок).

Б. Ручей или река протяженностью от истока:

• до 10 км - 50 м;

• от 10 до 50 км - 100 м;

• 50 и более км - 200 м.

В. Море - 500 м.

ЗАПРЕЩЕНО

Пользоваться транспортными средствами, в том числе оставлять их на стоянку.

Мыть транспортные средства.

Оставлять отходы потребления, а также токсичные, химические и т. п. вещества - мусорить.

Штраф - от 3 до 4,5 тысячи рублей (для граждан).

Зона санитарной охраны

Возле источников водоснабжения - для питья и хозяйственно-бытовых нужд.

А. Первый пояс (самый строгий) - это территория, где располагается система водозабора и водопроводных сооружений.

Минимальная ширина его составляет:

• от 30 до 150 м до водозабора (для источника подземных вод);

• от 100 до 200 м (для водозабора с поверхности источника).

ЗАПРЕЩЕНО

Купание, стирка белья, спуск сточных вод ( в т. ч. от водного транспорта).

Штраф - от 10 до 20 тысяч рублей.

Б. Второй пояс - для защиты источника воды от загрязнений. Купание, рыбалка, занятие водными видами спорта разрешаются только в специально установленных для этого местах, при условии соблюдения всех гигиенических требований к охране вод.

ЗАПРЕЩЕНО

Сбрасывать в источник сточные воды, мусор.

Мыть транспортные средства.

Штраф - от 5 до 10 тысяч рублей.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ВСЕ ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА.

• НЕ ОТПЛЫВАЙТЕ ОТ ПЕРЕВЕРНУВШЕЙСЯ ЛОДКИ ДО ПРИБЫТИЯ ПОДМОГИ.

• ПОДНИМАЙТЕ УПАВШЕГО ИЗ ВОДЫ ТОЛЬКО С КОРМОВОЙ ЧАСТИ ТОНУЩЕГО СРЕДСТВА.

• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПОПЫТОК ДОСТАТЬ УТОПАЮЩЕГО СО ДНА.

• НЕ ДАВАЙТЕ УТОПАЮЩЕМУ СХВАТИТЬ ВАС. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЕГО ГОЛОВА ПОСТОЯННО НАХОДИЛАСЬ НАД ВОДОЙ.

• ДОСТАВИВ ПОСТРАДАВШЕГО НА БЕРЕГ, ОЧИСТИТЕ ЕМУ ПОЛОСТЬ РТА И УДАЛИТЕ ВОДУ ИЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ЛЕГКИХ И ЖЕЛУДКА!

• НЕ ПОДПЛЫВАЙТЕ К ПРОХОДЯЩИМ СУДАМ И НЕ ЗАБИРАЙТЕСЬ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ!

• НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ КАМЕРАХ!

• НЕ ПЕРЕОХЛАЖДАЙТЕСЬ И НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕСЬ. НЕ КУПАЙТЕСЬ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НИЖЕ 18 °С.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ САМОДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА! ОНИ МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ:

• ПРЫГАТЬ С ОБРЫВОВ И ВЫШЕК, НЕ ПРОВЕРИВ ДНО.

• ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ ИЛИ ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕПЛЫВАТЬ ВОДОЕМЫ.

• УСТРАИВАТЬ В ВОДЕ ОПАСНЫЕ ИГРЫ.

• КАТАТЬСЯ НА САМОДЕЛЬНЫХ ПЛОТАХ.

• ОТПЛЫВАТЬ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА НА НАДУВНЫХ МАТРАСАХ И КРУГАХ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ПЛАВАТЬ.

• КУПАТЬСЯ В МЕСТАХ, ГДЕ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.

• ОСТАВЛЯТЬ У ВОДЫ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА.

• КУПАТЬСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ (ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ).

• ПОДАВАТЬ ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ.

• КУПАТЬСЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ.

• ПОДПЛЫВАТЬ БЛИЗКО К СУДАМ, ЛОДКАМ, КАТЕРАМ.

• НЕ КУПАЙТЕСЬ В ШТОРМОВУЮ ПОГОДУ, БЕРЕГИТЕСЬ ВОЛН!

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