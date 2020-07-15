"Человек болен": Елена Проклова переживает за Михаила Ефремова

Елена Проклова впервые прокомментировала скандал вокруг смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Актриса близко дружила с Олегом Ефремовым. Поэтому сильно переживает из-за ситуации, которая сейчас происходит с его сыном.

"Каждый человек должен отвечать за свои действия. И Михаил Ефремов не исключение, несмотря на все его таланты. Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий…", - заявила Елена Проклова.

По ее словам, она прекрасно понимает, насколько тяжело сейчас актеру. "Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?", - цитирует ее "СтарХит".

В настоящее время звезда "Современника" и его адвокаты закончили знакомиться с материалами уголовного дела. Количество потерпевших на данный момент достигло четырех человек. Это официальная жена погибшего курьера Сергея Захарова, двое его сыновей и брат.

"В деле не упоминается сумма, которую они хотят, но из достоверных источников знаю, что речь, действительно, про 40 миллионов. Если вину докажут, будет компенсация морального вреда - но максимум миллион. Если бы родственники хотели договариваться, получили бы намного больше", - заявил защитник актера.

Выплачивать многомиллионную компенсацию, по словам юриста, родне Захарова никто не собирается. "Там что, на иждивении несовершеннолетние дети, инвалиды или студенты, которые учатся на платной основе? Все дети, слава Богу, большие, здоровые, самостоятельные. С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами", - подчеркнул он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла.

На данный момент Ефремов по совету своего адвоката не признает вину в ДТП. Эльман Пашаев заверил, что его команда за минувший месяц собрала достаточно доказательств невиновности актера. Суд по делу пройдет 9 августа.