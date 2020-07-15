Семенович - в СВ, а Фомин и Губерниев - в одном купе: для знаменитостей пустили секретный поезд на «Славянский базар»

Завтра в Белоруссии стартует один из первых международных фестивалей после карантина. В этом году в Витебске решили не отказываться от проведения традиционного мероприятия, но состоится оно в новом формате, со всеми мерами предосторожности. Выступать на «Славянском базаре» будут и наши артисты - Филипп Киркоров, Лолита, Елена Ваенга и другие.

Часть звёзд отправились в Белоруссию на машинах, но большинство уехало из столицы специальным поездом «Москва-Витебск». В расписании его нет, и даже маршрута такого никогда не существовало - состав впервые организовали для гостей фестиваля. Первыми из знаменитостей на Белорусский вокзал прибыли Дмитрий Губерниев и Митя Фомин. Оба были в прекрасном расположении духа.

- А мы с ним в одном купе едем, представляете, - громко объявил журналистам телеведущий и принялся снимать селфи с певцом.

- А говорят, Губерниев два метра ростом. Врут! - пошутил Фомин, снимаясь для Инстаграма на фоне присевшего Дмитрия.

Вскоре на перроне появилась Анна Семенович.

- Я в маске, предохраняюсь! - рассмеялась звезда, обнимаясь с Фоминым.

- Мы в одном купе, третьей будешь? - не растерялись мужчины.

Между тем, Семенович устроилась в другом вагоне, классом выше - до Витебска она поехала в СВ.

Уже завтра стартуют первые мероприятия фестиваля, и как сообщил Дмитрий Губерниев, он даже споет на открытии.