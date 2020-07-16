2020-07-15T23:37:44+03:00
Политика

Всем спасибо, весенний призыв окончен: в войска отправились 135 тысяч новобранцев

Несмотря на пандемию, военкоматы выполнили план
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
1,5 тысячи призывников не допущены на сборные пункты из-за выявленных у них признаков ОРВИ, но 135 тысяч юношей в войска отправлены.1,5 тысячи призывников не допущены на сборные пункты из-за выявленных у них признаков ОРВИ, но 135 тысяч юношей в войска отправлены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

А сомнения, конечно были. Весенний призыв на срочную службу был объявлен президентом, как и полагается по закону, 1 апреля. И, так же согласно закону, обязан был завершиться 15 июля. Но апрель и май в России (и во всем мире) выдались лихие — коронавирусные. Военкоматы перешли на «дистанционку» - работая с призывниками он-лайн. И начали их вызывать на комиссии лишь 12 мая, пропуская через экспресс-тесты на вирус.

В итоге 1,5 тысячи призывников не допущены на сборные пункты из-за выявленных у них признаков ОРВИ.

Но 135 тысяч юношей в войска отправлены (из них 450 — в научные роты и 150 — в спортроты). Столько и требовалось по плану.

Кстати, отправка в войска стала отдельным квестом. Ради соблюдения социальной дистанции призывников, для них впервые были арендованы сразу 2,1 тысяч пассажирских вагонов, задействованы 11 воинских эшелонов и 40 чартерных рейсов авиации. А в войсках новобранцев ждет еще и 14-дневный карантин.

Как отчиталось Минобороны, «весенний призыв-2020 завершен с должным качеством и в срок».

Удивительно, но даже в общей суматохе с коронавирусом, Российская армия проявила себя как четко работающий механизм. Теперь призвавшимся — хорошей службы и возвращения домой через год. А не призвавшимся — вольно. Всем спасибо. До следующего призыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Солдат, отстраненный от парада Победы и разбивший стекло машины ФСО, устроил не «провокацию», а ссору с сослуживцем
Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец выяснил настоящие причины и детали задержания бойца исторической роты перед парадом на Красной площади
Новости 24
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог
Президент Бразилии сообщил, что его повторный тест на коронавирус тоже положительный
Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира
Северное сияние и комету запечатлели на одном кадре
Разведывательный дрон ВВС США засекли у границ России
Масочный режим в парках Подмосковья отменят с 16 июля 2020 года
Nord Stream 2 ответила на угрозы США ввести санкции
В Бристоле установили скульптуру активистке движения Black Lives Matter
Диетолог раскритиковала опасный способ быстрого похудения
В России предложили создать реестр должников по алиментам
Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Бразильские археологи нашли лапу динозавра возрастом 115 миллионов лет
Леонид Федун: "Предлагаю организовать хэштег "судите Спартак как Зенит"
Госдеп США может ввести санкции против российских трубопроводов в будущем
Кабмин предложил продлить сроки по программе tax free для иностранцев
Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед
Белоруссия отменила карантин для туристов из России
Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи
Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии
Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров
ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг
Центробанк определил уровень сокращения экономики России