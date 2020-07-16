«Был Черенков и Гаврилов, а теперь - Гапонов и Маслов»: Евгений Ловчев призвал не радоваться победе «Спартака»
За два тура до окончания чемпионата России по футболу московский «Спартак» прервал серию без побед, которая насчитывала пять матчей. Последний раз подопечные Доменико Тедеско выигрывали тульский «Арсенал» в середине июня. На этот раз красно-белые одержали убедительную победу над грозненским «Ахматом» - 3:0. Хотя начало матча вновь напомнило о проблемах красно-белых и, возможно, многих болельщиков «народной команды» ещё больше погрузило в уныние.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Локомотивом» в эмоциональной манере указал на то, что многие спорные моменты судятся не в пользу его команды. Матч с «Ахматом» также начинался со спорных и отменённых гола и пенальти. Возможно, благодаря этому «Спартак» решил забивать наверняка. Сначала Роман Зобнин плотным ударом открыл счёт в матче, затем форвард красно-белых Александр Соболев искусно убрал защитника «Ахмата» и удвоил счёт матча. Точку в игре поставил Гус Тиль - 3:0. Выглядело это достаточно символично: Тиль - один из самых неудачных трансферов Томаса Цорна, бывшего генерального директора «Спартака». Цорна в команде больше нет, а Тиль - всё-таки забил, напомнив о себе. Возможно, именно этот момент станет отправной точкой для прогресса голландца в Москве.
Но облака над «Открытие ареной» не рассеиваются. Одна победа - не показатель преображения команды. Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев призвал не обращать внимания на улыбки футболистов после матча. Ошибок от этого у красно-белых меньше не становится:
О средненьком «Спартаке»
«Пусть радуются, пусть улыбаются, но я уже говорил, что «Спартак» укомплектован средненькими футболистами: сегодня это проявилось. Я был на стадионе и смотрел воочию на огромное количество ошибок в передачах, тактике, ударах и так далее. Качество футбола было низкое.
Мне есть с чем сравнивать. Я видел великих Нетто и Симоняна, играл в великой команде с плеядой игроков, потом был Черенков и Гаврилов, далее - Тихонов, Аленичев, Титов, Цимбаларь… А теперь Гапонов и Маслов. Они с двух метров пас не могут друг другу отдать. Вот катают, только вратарю мячик и отдают. Они очень средние футболисты.
Мы же говорим о том, что «Спартак» должен соперничать с лучшими европейскими клубами, с «Зенитом» в том числе. Когда «Зенит» покупает Халка и Витсель за 100 миллионов, покупает Малкома и собирает всех лучших футболистов страны, у «Спартака» - Ларссон, Умяров, Понсе… Это команда на 8-10-е место».
О судьях против «Спартака»
В таком случае, если «Спартак» - команда на 8-10-е место, комично смотрятся любые высказывания Леонида Федуна и Доменико Тедеско о том, что против «Спартака» работают судьи и принимают решения не в пользу красно-белых. Чем и кому выгодно принижать «Спартак»? После игры с «Ахматом» президент «Спартака» вообще решил запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Евгений Сирафимович дал понять, что в профессиональном футболе он давно, но никогда не видел, чтоб так «топили» клуб. Может и правда - заговор?
«Я не могу разъяснить спорные моменты в этом матче: был на стадионе, не видел детально. Но после того, как определили, что полуфинал Кубка России будет в Санкт-Петербурге не жребием - если уж вы не внесли это в регламент, - и слышишь фразу Федуна: «Добавьте туда Вилкова», складывается впечатление, что «Спартак» обидел судей. Я в футболе 50 с лишним лет. По большому счёту, я ни разу не видел, чтоб кого-то прибивали. Но сейчас как будто всё настроено против «Спартака», - заявил Ловчев.
О Шамиле Газизове
На этой неделе к обязанностям генерального директора «Спартака» приступил Шамиль Газизов. Стартовал новый руководитель с победы, но Ловчев напомнил, что Газизов не поменяет игру на поле.
«Газизов высказался о поиске молодых футболистов? Это на будущее. Болельщики приходят здесь и сейчас, играть надо здесь и сейчас. Когда Зе Луиш, Адриано, Фернандо, Промес заменяются Умяровым, Рассказовым и тем же Бакаевым - это не тот уровень. Для того, чтоб быть конкурентоспособным в нашей стране, надо тратить денежку.
У «Уфы» очень неплохо работала структура: продажа игроков, опыт с тренерами. Когда я это вижу, я понимаю, что Газизов призван нормализовать структуру руководства футбольным клубом. Но игра не поменяется от Газизова, - он не тренер. Не стоит связывать приход Газизова и изменения в игре команды».
ИСТОЧНИК KP.RU