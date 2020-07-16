Руслан Нигматуллин о предстоящей игре «Локомотива» за Лигу Чемпионов : «Важно будет не проиграть»

«Локомотив» может окончательно решить задачу по выходу в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Для этого необходимо одолеть в очном противостоянии ЦСКА.

Обе команды испытывают некоторые трудности после возобновления чемпионата. Обе теряют очки в матчах с середняками. Теперь у «Локомотива» шанс выйти на железное лигачемпионское место, у ЦСКА - ворваться в гонку за шанс выйти в главный клубный европейский турнир.

Бывший голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин рассказал «КП» о раскладах на дерби. По мнению эксперта, «Локо» имеет больше шансов на успех:

«Матч очень важен для обеих команд. К сожалению, и «Локомотив» и ЦСКА часто теряют очки после возобновления чемпионата, а очки позарез нужны, учитывая места в Лиге Чемпионов. Команда, которая наиболее стабильно проведёт концовку чемпионата, будет достойна выхода в ЛЧ. Хотя, особенность текущего чемпионата такова, что все лидеры теряют очки и идут точно не по лигачемпионскому графику, поэтому в этой очной встрече будет решаться многое.

У «Локомотива» шансов на победу больше: очков побольше, «Локомотив» выше ЦСКА в турнирной таблице. Скажем так, для «Локомотива» важно будет не проиграть, - хотя, «Краснодар» не дремлет.

Всё-таки фаворитом назову «Локомотив». С другой стороны, «Локомотив» пока не впечатлил ни в одной игре, разве что выездная победа над «Рубином» была. В остальном, многовато очков «Рубин» терял. В любом случае, матч будет очень интересный».