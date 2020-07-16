Олег Корнаухов о предстоящем матче «Локомотив» и ЦСКА : «Сейчас не всё зависит от ЦСКА»

«Локомотив» и ЦСКА встретятся в очном матче за тур до окончания текущего сезона чемпионата России. Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА может окончательно обострить или убить гонку за место в Лиге Чемпионов для команд РПЛ.

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился с «Комсомолкой» мнением о раскладах перед самым определяющим дерби сезона:

«Один из важнейших матчей сезона. К сожалению, ЦСКА усложнил себе задачу по выходу в Лигу Чемпионов, когда не смог выиграть «Рубин» в прошлом туре. Сейчас не всё зависит от ЦСКА, но победа в очной встрече с «Локомотивом» обострит ситуацию до предела. Это будет решающая встреча за путёвку в Лигу Чемпионов, - сказал «КП» Корнаухов. - Интрига, думаю, сохранится не только до последнего тура, а до последних минут.

«Локомотив» сыграл несколько матчей в ничью после возобновления чемпионата. У них не всё ладно в своём королевстве, где болельщики воюют с руководством. Наверное, это сказывается на команде. Но у нас такой чемпионат, где всё возможно. Мы видим, как «Уфа» не проигрывает топовым командам.

Сложилась такая ситуация с большой плотностью игр, и сейчас стоит вопрос о восстановлении футболистов к матчам следующего тура.Тренироваться нет возможности, что-то наигрывать - нет времени. Есть нюансы, которые подмечают тренеры команд: обратить внимание на определённых игроков, например. Но основное преимущество получит та команда, которая лучше восстановится к этой игре. Очень много зависит от физического состояния».