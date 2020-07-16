Астронавты, прилетевшие на корабле Илона Маска Crew Dragon, выходят в открытый космос 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Астронавты NASA Крис Кэссиди и Роберт Бенкен проведут два выхода в открытый космос в четверг, 16 июля, и во вторник, 21 июля, сообщается на сайте NASA. Кэссиди и Бенкен заменят устаревшие никель-водородные батареи на новые литий-ионные, которые в мае доставили на японском грузовом корабле, а также установят сопутствующее оборудование. Батареи обеспечивают маршрутизацию электропитания на Международной космической станции.
Бенкен и Кэссиди проведут 300-й выход в открытый космос с участием астронавтов США. Сайт KP.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию этого события. Первым такой выход совершил 3 июня 1956 года Эд Уайт, покинув свою капсулу Gemini 4.
Всего замена батарей восьми каналов электропитания, используемых для маршрутизации электроэнергии на МКС, должна занять 12 выходов в открытый космос.
Для Кэссиди и Бенкена эти выходы станут девятым и десятым.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС, доставив Роберта Бенкена и Дага Херли. Корабль стартовал накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9.
Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.
Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая, но был отменён из-за непогоды за 17 минут до старта.
ИСТОЧНИК KP.RU