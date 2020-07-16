2020-07-16T13:17:07+03:00
Экономика

Глава Минстроя Владимир Якушев - о решении жилищного вопроса и ставках по ипотеке: прямая онлайн-трансляция

Есть ли у России шанс строить дешево и решить жилищный вопрос, расскажет глава Минстроя Владимир Якушев. Смотрите прямую онлайн-трансляцию после 17:00 (мск)
Елена АРАКЕЛЯН
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Глава Минстроя Владимир Якушев. Фото: Донат Сорокин/ТАССГлава Минстроя Владимир Якушев. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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У правительства есть шанс кардинально решить жилищный вопрос, и мы не должны его упустить — заявил недавно президент Владимир Путин. И как этот вопрос решать будем? Обсудим это сегодня в прямом эфире с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым.

Что будет дальше со ставками по ипотеке? Как пандемия сказалась на строительстве жилья, безопасно ли сейчас покупать новостройку и что нынче с обманутыми дольщиками, помогла ли начатая год назад реформа долевого строительства? Когда наши города станут комфортными для жизни? Слушайте ответы на эти вопросы и задавайте свои в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в 17.00 мск.

Глава Минстроя Владимир Якушев - о решении жилищного вопроса и ставках по ипотеке: прямая онлайн-трансляция.Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в прямом эфире отвечает на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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