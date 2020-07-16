Принцессу Диану назвали самой красивой женщиной в истории королевских семей

Ученые назвали принцессу Диану самой красивой женщиной в истории британской королевской семьи. Специалисты центра косметической и пластической хирургии в Лондоне проанализировали внешние данные королевских особ и сопоставили их с правилами «золотого сечения». Этот метод был разработан в Древней Греции для определения «физического совершенства» лица, в свое время им пользовался Леонардо да Винчи для создания формулы идеального человеческого тела в своей работе «Витрувианский человек».

Представитель лондонского центра красоты пластический хирург Джулиан Де Сильва отметил, что лицо принцессы Дианы соответствует идеалу на 89,05%.

Интересно, что супруги принцев Уильяма и Гарри также наделены природной красотой и правильными чертами лица. Пропорции Меган Маркл соответствуют эталону красоты на 87,4%, а Кейт Миддлтон – на 86,8%, передает сайт «Свободная пресса».

Второй красавицей британской королевской семьи признана Меган МарклФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Диана, Меган и Кейт — все очень красивые женщины. Но если сравнить с греческим «золотым сечением» физического совершенства, принцесса Диана выходит на первое место», — цитирует слова Де Сильвы Пятый канал.

Кейт Миддлтон тоже попала в почетный рейтинг красавицФото: GLOBAL LOOK PRESS

Джулиан Де Сильва добавил, что в других странах на троне оказались не менее прекрасные дамы. Так, королева Иордании Рания оказалась тоже максимально приближена к идеалу, пропорции ее лица соответствуют правилам «золотого сечения» на 88,9%.

Королева Рания с мужем Абдаллой IIФото: EAST NEWS

Также в рейтинг красавиц попала покойная Грейс Келли из Монако. Ее внешние данные соответствуют 88,8%.