Ольга Орлова вспомнила, как Дмитрий Шепелев спасал Жанну Фриске от рака

Жанна Фриске умерла пять лет назад после борьбы с раком мозга. Ее близкие по сей день не могут смириться со смертью певицы. Коллега артистки по группе "Блестящие" Ольга Орлова впервые рассказала о том, как Дмитрий Шепелев боролся за жизнь любимой женщины.

"Дмитрий Шепелев взял на себя важную роль и рассказал всей стране о болезни Жанны Фриске", - сообщила Ольга Орлова. По ее словам, на этот шаг телеведущий был вынужден пойти после волны слухов о том, что певица тяжело больна. "Начали писать, что пропала Жанна. Пришлось сделать это заявление", - уточнила Ольга в беседе с Борисом Корчевниковым.

По ее словам, певица очень любила Дмитрия. "Мы много говорили с ней о Шепелеве, но наши разговоры останутся между нами навсегда. Для меня выбор Жанны в качестве спутника ее жизни не обсуждался", - заверила Орлова.

Она вспомнила, как телеведущий спасал любимую от рака. Он увез ее в США, где оградил от внешнего мира, чтобы Фриске могла спокойной лечиться. "В какой-то момент Жанна перестала мне отвечать на смс. Я сначала не била тревогу. Но потом я позвонила семье. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил", - рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека".

Как только Жанна написала ей сама, то Ольга сразу приехала. "Внешне, когда мы встретились, она сильно изменилась, но внутренне это была моя Жанна. Она была, конечно, ослаблена. Но это была все равно она. Я сказала, когда ее увидела, что хочу в туалет и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного", - вспоминает бывшая солистка "Блестящих".

Когда пришла ремиссия,то к Фриске вернулись силы, она похудела. "Жанна какое-то время была всегда в ясном сознании. В Москве мы даже ходили с ней в рестораны. Это были секретные местечки. Жанна считала, что она выздоровеет и вернется к прошлой жизни", - заметила Орлова.

dmitryshepelev Понятно, конечно, что раньше или позже жизнь вернется на привычный круг

Особенно она запомнила время, проведенное в Юрмале. Тогда, за год до смерти, у Фриске было все прекрасно. "Жанна по утрам приносила мне сок из овощей и фруктов. Мы считали, что с помощью вакцин удастся продлить ее жизнь", - откровенничает Орлова.

У нее до сих пор стоит перед глазами момент смерти подруги. По словам Ольги, Жанна перестала всех узнавать и начала заговариваться. "Дима Шепелев приезжал к ней. Она последние месяцы лежала у родителей... Я поняла, что у нее не реагируют зрачки на свет", резюмировала Орлова.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. От телеведущего Дмитрия Шепелева у нее остался сын Платон. Мальчик живет с отцом.