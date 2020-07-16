«Татуировку с Путиным я удалю последней»: Сергей Полунин не сводил с груди портрет президента

Эпатажного Сергея Полунина - «хулигана» и «ужасного дитя мирового балета» - на фестивале в Витебске ждали не только зрители, но и журналисты. Всех интересовал главный вопрос: куда с груди танцовщика исчезла татуировка с портретом Владимира Путина?

Тело артиста, вопреки канонам балетного искусства густо украшенное наколками, два года назад стало ещё эффектнее. 3D-портрет российского президента, выполненный чёрными чернилами, на теле артиста появился одновременно с получением паспорта РФ (сам Сергей родом из Украины) и, судя по всему, был его особой гордостью: Полунин то и дело позировал репортерам, расстегивая на груди толстовку, говорил, что она даёт ему энергетическую защиту. И вдруг татуировка исчезла.

- Зачем мы скрываем правду. Ха-ха, - заинтриговал танцовщик, опубликовав на днях в Инстаграме фото с чистой кожей. Неужели все-таки свёл?

Оказалось, рисунок на месте.

- Если когда-нибудь я буду сводить свои татуировки, то портрет Путина станет последним из того, что я удалю, - признался Полунин. - Для меня странно, что случился такой ажиотаж. Я много путешествую и уважаю традиции стран и журналов, для которых я снимаюсь. Если меня просят что-то замазать, мы наносим специальную краску, чтобы кожа была чистой. Некоторые фотосессии просто не хотят быть связаны с политикой. Вот и все.

Полунин то и дело позировал репортерам, расстегивая на груди толстовку, говорил, что она даёт ему энергетическую защиту.Фото: Оксана ФОМИНА

На другие темы артист также общался с удовольствием.

- Изоляция была очень странным периодом, но благодаря ей я смог побыть со своей семьей. У меня ведь родился сын Амир, и я смог провести с ним много времени, - отметил Сергей.

Кроме того, танцовщик рассказал, что это его первый визит в Белоруссию, а на открытии фестиваля «Славянский базар» он впервые вживую исполнит номер на песню Максима Фадеева. Для удобства артист решил танцевать босиком.

СПРАВКА «КП»

Уроженец Херсона Сергей Полунин известен не только в России и на Украине. В 13 лет при поддержке Европейского фонда Рудольфа Нуреева он переехал учиться в Лондон и спустя четыре года был принят в труппу Королевского балета Великобритании, став в 19 лет самым молодым премьером в истории труппы. В 2012 году артист стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году Сергея Полунина пригласили в Баварский государственный балет в Мюнхене. В 2017-м он получил гражданство Сербии, а в 2018-м - России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790896" frameborder="0"></iframe> Сергей Полунин не сводил татуировку с портретом Владимира Путина.Алена МАРТЫНОВА

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