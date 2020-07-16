2020-07-16T14:21:44+03:00
Спорт

У ЦСКА появились деньги: они купили нападающего сборной Аргентины за 8,5 млн евро

Альфредо Гаича хотели видеть в «Милане», «Роме» и «Брюгге», а он летит в Москву
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Гаич является постоянным игроком молодежной сборной Аргентины и провел уже один матч за основную сборную страныГаич является постоянным игроком молодежной сборной Аргентины и провел уже один матч за основную сборную страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несколько лет увязший в долгах ЦСКА вел очень скромную трансферную политику. Армейцы мало кого покупали, постоянно расставались с кем-то из основного состава, и теряли шансы бороться за титулы. Но вот акции клуба отошли его кредитору – банку ВЭБ. И ЦСКА снова выходит на трансферный рынок с тугим кошельком. Первой покупкой этого лета станет нападающий Альфердо Гаич, уже успевший дебютировать за сборную Аргентины. Официально клуб должен объявить о сделке на днях. Но подробности ее уже не тайна.

Несколько фактов о Гаиче, чтобы понять, кого покупает ЦСКА:

- Аргентинскому форварду 21 год. В своем клубе «Сан-Лоренсе» в текущем сезоне в 12 матчах он забил 5 голов. Хороший результат, чтобы обратить на себя внимание.

- Рост Гаича – 190 см. В своих отчетах скауты выделяют его габариты и способность продавить оборону соперника. К недостаткам относят техническое оснащение и тактическую неопытность. То есть у ЦСКА появится свой аргентинский Артем Дзюба, только 10-летней давности.

- Является постоянным игроком молодежной сборной Аргентины и провел уже один матч за основную сборную страны – осенью 2019 года против Мексики.

- В Европе знают этого аргентинского нападающего. Полгода назад Гаича усиленно пропихивали в итальянские клубы. В итальянской прессе писали, что им интересуются «Милан», «Интер», «Дженоа» и «Рома». Но в Серию А форвард так и не поехал.

- Стоимость Альфредо Гаича – 10 млн евро. Но ЦСКА заплатил 8,5 - аргентинский клуб оставил 20% прав на игрока, чтобы потом заработать на его последующей перепродаже. У «Сан-Лоренсе» сейчас проблем с деньгами и приличные долги, но парой миллионов они решили пожертвовать ради будущей выгоды.

- У Гаича сложные для переговоров агенты. В Аргентине сообщали, что они хотят огромные комиссионные за переход, а ЦСКА не готов был платить посредникам. Гаич эти слухи опровергал. И в результате готов подписать 5-летний контракт.

У ЦСКА появились деньги в подходящее время. Из-за коронавируса немногие клубы могут позволить себе покупки этим летом. Первоочередное право выкупа того же Гаича было у бельгийского «Брюгге», но 10 млн евро в нужный момент не нашлось. А армейцы, по сообщениям инсайдеров, заплатят все 10 млн одним траншем, без рассрочки – это редкость в современном футболе.

Но, похоже, у ЦСКА не было выбора. С покупкой Гаича уже можно так не боятся потерять Федора Чалова. Российский нападающий давно рвется попробовать себя за границей. Но до поры до времени он оставался единственным приличным центрфорвардом в команде Гончаренко. А теперь у ЦСКА появятся варианты. И надежда. Год назад клуб выкупил Николу Влашича за 15,6 млн евро, сейчас – Гаича за 8,5 млн. И если ВЭБ продолжит покупки, то появится возможность бороться за титулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Рубин – Ростов 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин - Ростов 16 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Локомотив - ЦСКА 16 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - ЦСКА 16 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 29 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Смертность от коронавируса в отделениях интенсивной терапии снизилась на треть
Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин
Туроператоры рассказали изменился ли спрос на отдых по России из-за коронавируса
Шри-Ланка может начать прием туристов с 15 августа
Ильхам Алиев отправил в отставку главу МИД Азербайджана
Россияне стали реже пользоваться услугами каршеринга
Путин рассказал о снижении ВВП России в период нерабочих дней
Путин сообщил, что в России около 3 миллионов безработных
Путин и Роухани обсудили ядерную сделку и коронавирус
В Британии заявили, что Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США
В ООН предупредили об угрозе биотерроризма на фоне пандемии коронавируса
Синоптики рассказали, какой будет вторая половина лета в России
Стало известно, когда лекарство от коронавируса "Авифавир" появится в аптеках
Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса
В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начинают испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса
Депутат из партии Зеленского Тищенко станцевал тверк во время телепередачи
"За глумление над правилами": В Гоа введен режим самоизоляции
В Москве самое низкое число заразившихся коронавирусом за сутки с апреля