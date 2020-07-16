У ЦСКА появились деньги: они купили нападающего сборной Аргентины за 8,5 млн евро

Несколько лет увязший в долгах ЦСКА вел очень скромную трансферную политику. Армейцы мало кого покупали, постоянно расставались с кем-то из основного состава, и теряли шансы бороться за титулы. Но вот акции клуба отошли его кредитору – банку ВЭБ. И ЦСКА снова выходит на трансферный рынок с тугим кошельком. Первой покупкой этого лета станет нападающий Альфердо Гаич, уже успевший дебютировать за сборную Аргентины. Официально клуб должен объявить о сделке на днях. Но подробности ее уже не тайна.

Несколько фактов о Гаиче, чтобы понять, кого покупает ЦСКА:

- Аргентинскому форварду 21 год. В своем клубе «Сан-Лоренсе» в текущем сезоне в 12 матчах он забил 5 голов. Хороший результат, чтобы обратить на себя внимание.

- Рост Гаича – 190 см. В своих отчетах скауты выделяют его габариты и способность продавить оборону соперника. К недостаткам относят техническое оснащение и тактическую неопытность. То есть у ЦСКА появится свой аргентинский Артем Дзюба, только 10-летней давности.

- Является постоянным игроком молодежной сборной Аргентины и провел уже один матч за основную сборную страны – осенью 2019 года против Мексики.

- В Европе знают этого аргентинского нападающего. Полгода назад Гаича усиленно пропихивали в итальянские клубы. В итальянской прессе писали, что им интересуются «Милан», «Интер», «Дженоа» и «Рома». Но в Серию А форвард так и не поехал.

- Стоимость Альфредо Гаича – 10 млн евро. Но ЦСКА заплатил 8,5 - аргентинский клуб оставил 20% прав на игрока, чтобы потом заработать на его последующей перепродаже. У «Сан-Лоренсе» сейчас проблем с деньгами и приличные долги, но парой миллионов они решили пожертвовать ради будущей выгоды.

- У Гаича сложные для переговоров агенты. В Аргентине сообщали, что они хотят огромные комиссионные за переход, а ЦСКА не готов был платить посредникам. Гаич эти слухи опровергал. И в результате готов подписать 5-летний контракт.

У ЦСКА появились деньги в подходящее время. Из-за коронавируса немногие клубы могут позволить себе покупки этим летом. Первоочередное право выкупа того же Гаича было у бельгийского «Брюгге», но 10 млн евро в нужный момент не нашлось. А армейцы, по сообщениям инсайдеров, заплатят все 10 млн одним траншем, без рассрочки – это редкость в современном футболе.

Но, похоже, у ЦСКА не было выбора. С покупкой Гаича уже можно так не боятся потерять Федора Чалова. Российский нападающий давно рвется попробовать себя за границей. Но до поры до времени он оставался единственным приличным центрфорвардом в команде Гончаренко. А теперь у ЦСКА появятся варианты. И надежда. Год назад клуб выкупил Николу Влашича за 15,6 млн евро, сейчас – Гаича за 8,5 млн. И если ВЭБ продолжит покупки, то появится возможность бороться за титулы.