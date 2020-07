Ученые превращают кусачих комариных самок в безобидных самцов

Биологи из Политехнического университета Вирджинии (Virginia Tech), в числе которых были две наши соотечественницы Мария Шарахова и Анастасия Науменко, определили местоположение группы генов – так называемый локус (M-locus), наличие которого делает комаров самцами. Идентифицировали в локусе основополагающий ген - Nix. И манипулируя им, «переключали» самок в самцов. И обратно.

Первые успешные операции по изменению пола комаров ученые провели еще 5 лет назад. Экспериментируя, они внедряли этот самый «ген-переключатель» в хромосомы представительниц слабого комариного рода. И у тех появлялись мужские половые органы – вполне работоспособные. То есть самки превращались даже не в гермафродитов, а чудесным образом становились полноценными и весьма плодовитыми самцами.

Недавние исследования продемонстрировали: для «волшебного» превращения только Nix и нужен. О чем экспериментаторы сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Зачем понадобилось вмешиваться в природные механизмы? Затем, чтобы самок комаров стало меньше - особенно видов Aedes aegypti и Anopheles. Ведь это они кусают и пьют кровь, а еще разносят вирусы Зика, заражают другими опаснейшими заболеваниями, включая малярию, желтую лихорадку, лихорадку денге и чикунгуньи.

Задумка генетических манипуляторов такова: пересадить Nix-гены некоторому количеству самок. Их потомство, наследуя «переключатель», будет в основном мужским, от которого в свою очередь опять же родится гораздо больше самцов, чем самок. Итог: уменьшение числа кусачих кровососов и, соответственно, количества инфицированных.

Есть, правда, одна загвоздка: самки, поменявшие пол, пока не летают. Потому что локус, участвующий в процессе преобразования, теряет ген myo-sex, необходимый для передвижения по воздуху. А от ползающих самцов какой толк? Вне стен лаборатории - почти никакого. В смысле соблазнения еще не переделанных самок. Ползающим самцам просто не угнаться за теми потенциальными партнершами, которые вольны летать куда угодно.

Проблема разрешима. Вроде бы можно внедрить один ген, сохранив другой – тот, который необходим для полета. Как раз над этим ученые сейчас работают. Поэтому свою стратегию борьбы с кровососами путем изменения их пола они называют весьма перспективной. И считают, что ее можно будет применить для сокращения популяции всех комаров.

А ЕСЛИ БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПРО против комаров

Американцы разворачивают производство боевых лазерных установок, которые обнаруживают и сбивают комаров. И это не шутки. Финансирует проект аж сам Билл Гейтс (Bill Gates), у которого свои счеты с кровососами – особенно с малярийными. Ведь на борьбы с малярией глава Microsoft жертвует сотни миллионов долларов. Кампания Global Good, учрежденная миллиардером, как раз занимается исследованиями с целью искоренения смертельного недуга.

В «антикомариной ПРО», прототип которой был продемонстрирован в действии, разработчики воплотили концепцию «Звездных войн» - ту самую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ), увлекавшую Рональда Рейгана в 80-х годах прошлого века.