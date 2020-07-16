Генпрокуратура не проводит проверок в отношении ДОМ.РФ

Генеральная прокуратура России сообщила, что в отношении ДОМ.РФ не проводятся никакие проверки. Таким образом в ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Счетная палата направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании ДОМ.РФ, после чего ГП якобы начала проверку.

«Проверки в отношении ДОМ.РФ в Генпрокуратуре не проводится», - заявил источник в Генпрокуратуре ТАСС.

Напомним, ранее ранее в СМИ сообщалось, что Счетная палата направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018-2019 годах АО «ДОМ.РФ» бюджетных инвестиций в размере 11,8 миллиарда рублей на достройку объектов группы компаний «СУ-155». Также появились данные, что из прокуратуры уже получен промежуточный ответ о том, что проверка начата.

Однако позже эта информация была опровергнута.

«Обращаем внимание, что ДОМ.РФ не являлся объектом проверки и не получал в рамках нее ни одного запроса от Счетной палаты […] В 2018-2019 гг Счетной палатой были проведены контрольные мероприятия в отношении ДОМ.РФ и АО «Банк ДОМ.РФ». Нарушений не было выявлено», - прокомментировали ситуацию в Счетной палате.

Напомним, в декабре 2018 года Минстрой, Росимущество и «Дом.РФ» заключили договора о предоставлении бюджетных инвестиций на цели осуществления мероприятий по финансированию в 2018 - 2019 годах строительства 38 объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов «СУ-155».

Проведенный анализ Счетной палаты показал, что на момент заключения договора 13 объектов из 38 уже были ранее введены в эксплуатацию. Однако несмотря на получение разрешения на ввод в эксплуатацию по 13 введенным домам не были завершены расчеты с контрагентами, выполнявшими работы по завершении строительства домов ГК «СУ-155», поставщиками материалов и рядом других организаций, обеспечивших завершение строительства. Таким образом, факт введения в эксплуатацию не имеет правовой связи с завершением расчетов застройщиков-банкротов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками.

Кроме того, по мнению Счетной палаты в перечень объектов были необоснованно включены объекты незавершенного строительства по адресу: г. Москва, Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8 и Балаклавский пр., корп. 2АБВ (дублер Варшавского шоссе), доходы от реализации свободных площадей в которых не учитывались при расчете дефицита средств на завершение строительства объектов ГК «СУ-155».

Объекты на ул. Новые Черемушки и Балаклавском проспекте включены в перечень объектов ГК «СУ-155» утвержденных Правительством РФ в этих домах большое количество пострадавших дольщиков: 334 семьи и 424 семьи соответственно.

Все действия производились в соответствии с планом мероприятий по завершению строительства объектов группы компаний СУ-155, утвержденном Правительством Российской Федерации. Согласно плану обеспечивалось строительства 130 многоквартирных домов группы «СУ-155» в 14 регионах. Завершено строительство более 120 многоквартирного дома (порядка 26 тыс. участников строительства), в отношении еще 4 объектов дольщикам выплачены денежные компенсации.

Учитывая масштабность задачи следует отметить, что руководством банка «Российский капитал» была реализована огромная работа по решению данной проблемы. А полученный опыт по восстановлению прав дольщиков ГК «СУ-155» лег в основу механизмов работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

На момент анализа дефицита денежных средств на завершение строительства объектов ГК «СУ-155» отсутствовали законные основания для распоряжения свободными площадями на указанных объектах. В 2018-2019 гг. конкурсный управляющий ГК «СУ-155» и новый застройщик добивались решения суда о передаче объекта по ул. Новые Черемушки новому застройщику. Соответствующее определение суда принято арбитражным судом 08.06.2019.

По объекту на Балаклавском проспекте отсутствовала проектная документация, прошедшая экспертизу и разрешение на строительство, то есть отсутствовало официальное проектное описание свободных помещений в объекте. Поэтому привлеченный ДОМ.РФ независимый эксперт не мог включить оценку дохода от реализации свободных площадей при определении дефицита денежных средств на дострой объектов ГК «СУ-155».

После получения правовых оснований помещения были реализованы застройщиком на открытом аукционе, а полученные денежные средства в полном объеме направлены на финансирование завершения строительства объектов ГК «СУ-155».