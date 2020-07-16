В России бесплатно раздадут земли за полярным кругом

В правительстве подготовили законопроект, который даст возможность жителям России даром получить гектар земли в арктической зоне. Да, как это уже сделали с дальневочточными гектарами. Даже решили не принимать новый закон, а внести поправки в тот, что про Хабаровский край, Чукотку и Якутию.

- Опыт распространения упрощенного механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность, - прокомментировал Юрий Трутнев. - Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий – соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов.

При этом концепцию дальневосточного гектара не стали бездумно переносить за полярный круг. В новой программе, например, землю можно будет получить даже в черте городов, тогда как на Дальнем Востоке это только сельская территория. На участке можно будет просто жить, построив там домик, а можно и организовать бизнес, там будет разрешена любая экономическая деятельность.

Логика властей понятна: регион имеет стратегическое значение, на самом высоком уровне принято решение вдохнуть новую жизнь в северный морской путь, а людей там все меньше и меньше. Наверняка, бесплатная земля позволит привлечь на русский север новых людей.

Правда, участки нужны и местным.

- У нас в последние годы существенно выросли объемы индивидуального жилищного строительства, многие северяне стремятся строить частные дома, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Полярный гектар должен стать нехилым таким бонусом к законам о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые должны вступить в силу уже до конца этого лета. Власти явно рассчитывают вдохнуть в регион новую жизнь.

КОМПЕТЕНТНО

Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио «КП» (97,2):

- Идея хорошая, но не очень эффективная. Допустим, получите вы бесплатный гектар, построите дом или соорудите там туристическую базу для экстремального туризма. Но при этом вы рискуете, ведь сначала этот участок выдается вам на пять лет. А потом уже власти будут решать сохранять его за вами как собственность или нет. За эти годы вы подведете к своему гектару коммуникации, обустроите территорию, дорогу, а вам вдруг скажут – мы подумали, но решили не отдавать вам эту территорию. Нет, не обязательно именно так будет. Но риск есть. И это будет останавливать людей от того, чтобы брать эти бесплатные земли.

В КАКИХ РЕГИОНАХ?

- Мурманская область,

- Ненецкий автономный округ,

- Ямало-Ненецкий автономный округ,

- а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республиках Коми и Карелия.

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