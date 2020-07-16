"Я родила на заказ четверых": Что говорит суррогатная мама из громкого дела о «врачах, торговавших детьми»

Странную квартиру, в которой с нянями из Китая жили пятеро новорожденных малышей, накрыли в начале июля. Как выяснилось, все крохи, младшему из который всего неделя, а старшему полгодика, рождены суррогатными мамами из России для граждан Китая. Последние из-за пандемии коронавируса и закрытых границ просто не смогли забрать своих малышей. Шумиха поднялась, когда в двушку на Аргуновской пришла терапевт из поликлиники. Медик заподозрила неладное и сообщила о младенцах в полицию. В итоге малышей забрали в больницу и возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми».

Обвинение пока никому не предъявлено, дети — в доме малютки. «Комсомолке» удалось найти одну из суррогатных мам. В эксклюзивном интервью она рассказала, что понятия не имела, что родила для китайцев. Имя женщины по ее просьбе мы изменили.

Странную квартиру, в которой с нянями из Китая жили пятеро новорожденных малышей, накрыли в начале июля. Фото: СУ СК РФ по Москве

- Валерия, почему вы решили стать суррогатной мамой?

- У меня трое своих детей: 12, 7 и 6 лет. Я живу в поселке в Ульяновской области. Работы у нас просто нет. О том, что можно стать сурмамой, я узнала от подруг. Потом стала много об этом читать, решилась и поехала в московскую клинику ЭКО. Сейчас мне 33 года, у меня трое своих и четверо суррогатных детей. Я трижды рожала по заказу и один раз на свет появилась двойня.

- Вы знали, что родители вашего последнего суррогатного малыша для китайцев?

- Нет, не знала. По условиям контракта мы не общаемся с биологическими родителями. О том, что они китайцы, я узнала из телевизора, когда смотрела репортаж об этой квартире на Аргуновской. Сопоставила даты и поняла, что это моя девочка. А потом мне стали звонить следователи и задавать вопросы.

- То есть вы ребенка даже не видели?

- Нет, нам их не показывают. Я родила ее 17 марта и сразу написала отказ. Когда узнала, что она до сих пор не с родителями, была просто в шоке. У меня до сих пор сердце болит. Об одном прошу, чтобы девочку отдали ее родным маме и папе.

Шумиха поднялась, когда в двушку на Аргуновской пришла терапевт из поликлиники. . Фото: СУ СК РФ по Москве

- А у вас есть претензии к агентству суррогатного материнства? Вы свой гонорар получили?

- Претензий у меня к ним нет. Три раза рожала у них и никаких проблем не было. Платили всегда вовремя. А сколько, это не скажу. Это крупная московская клиника, которая дорожит своей репутацией. Если бы могла, то родила бы еще одного суррогатного малыша, и только у них.

- А почему не можете?

- Последние роды были тяжелыми. Мне сделали кесарево, и больше я не планирую детей.

По словам Валерии, у следователей к ней нет претензий, ну, или пока нет. Напомним, в Москве несколько дней назад прошли громкие аресты по другому делу о торговле суррогатными детьми. В СИЗО отправили двух гинекологов, врача-репродуктолога и курьера, которая доставляла лекарства сурмамом. Истории очень похожи. Дело возбудили после того, как в квартире в Одинцово нашли четвертых суррогатных детей филиппинских родителей. Один из мальчиков умер.

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