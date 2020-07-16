Генерал СВР представил суду данные о возможной госизмене Сафронова

Информация о передаче советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила в Мосгорсуд от генерала Службы внешней разведки (СВР). 16 июля эти сведения судом были рассмотрены. С ними ознакомились и защитники Сафронова, дав предварительно подписку о неразглашении этих сведений, поскольку в них содержится гостайна.

"В деле есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии", — заявил один из добровольных защитников бывшего журналиста, который решил не давать подписку о неразглашении материалов следствия.

- Выходит, что какой-то нелегал, который работает на СВР где-то в недрах НАТО, столкнулся с каналом информации, который Сафронов представил чешской разведке. Он доложил об этом своему руководству в Москву, а затем бывшим журналистом занялась российская контрразведка. Это говорит о том, что уровень информации очень высокий и прошел все возможные проверки, - пояснил "Комсомолке" осведомленный источник.

В итоге, рассмотрев поступившие материалы, Мосгорсуд признал арест Сафронова законным. Напомним, что по факту задержания Сафронова заявил директор СВР Сергей Нарышкин: "Не советую никому оказывать какое-либо давление на следствие, а уже тем более на суд. Только суд и только в установленном порядке может вынести окончательное решение о виновности или невиновности фигуранта дела, которому предъявили обвинения".

По информации следствия Сафронов работал на разведку одной из стран НАТО, которая в свою очередь передавала информацию американским спецслужбам. В ходе закрытых судебных заседаний проскочила информация, что сливал информацию Сафронов спецслужбам Чехии через какого-то шпиона. С ним бывший журналист состоял в переписке, которую пытался зашифровать программой, скачанной в интернете. Но похоже, контрразведка имеет ключи от подобных программ: собранные спецслужбами материалы на Сафронова вылились в 7 томов оперативной разработки. Каждый такой том вмещает больше 300 страниц.

Сафронов арестован судом 7 июля на 2 месяца. За этот небольшой срок в следственном изоляторе бывший советник главы "Роскосмоса" похудел на 5 килограммов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

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