Василий Ливанов: от слепого музыканта до гениального сыщика

Самый простой и очевидный способ отметить юбилей Василия Борисовича - взять да и запустить на весь день повторы всенародно любимых телефильмов о Шерлоке Холмсе. Да, мы видели их сотни раз, но кто откажется посмотреть культовые картины снова? Их уникальность очевидна, и основана она прежде всего на харизме Ливанова, который создал на экране Холмса, заслужившего уважение даже на родине сыщика.

Как известно, в 2006 году английский посол вручил актеру Орден Британской империи, оценив таким образом ливановского Шерлока. Подобна награда дорогого стоит - в неофициальном состязании за титул лучшего Холмса в истории сражались и продолжают сражаться лучшие артисты планеты, среди которых Майкл Кейн, Бенедикт Камбербэтч и Роберт Дауни-младший. Неслучайно сыщик с Бейкер-стрит официально является самым часто изображаемым на экране персонажем - его образ примеряли десятки актеров, почетное место среди которых принадлежит народному артисту РСФСР.

В фильме «Слепой музыкант» молодой актер сыграл незрячего юношу.Фото: кадр из фильма

Однако 85-летие Ливанова, которое отмечается 19 июля, телеканалы решили на сей раз отметить нестандартным и довольно любопытным образом. Да, мы наизусть знаем все эпизоды саги о Холмсе, но, надо признать, о других ролях замечательного актера как-то позабыли. И очень даже напрасно! Взять хотя бы картину 1959 года "Неотправленное письмо", которую покажут 19 июля на канале "Культура" в 19.45. Во-первых, это первая большая роль Ливанова, а во-вторых, именно на съемках этого фильма молодой актер сильно простудился, в результате чего его голос приобрел знаменитую на весь мир хрипотцу. Заслуживает внимания и лента "Слепой музыкант" (18 июля, "Культура", 14.55), в которой 25-летний Василий сыграл незрячего юношу, а роль его дяди досталась отцу будущего Шерлока Холмса, народному артисту СССР Борису Ливанову.

Также поклонникам таланта Василия Борисовича ни в коем случае нельзя пропустить интереснейший документальный фильм "Василий Ливанов. Я умею держать удар" (19 июля, ТВЦ, 10.30) и выпуск программы "Белая студия" (19 июля, "Культура", 21.20), в котором юбиляр станет гостем ведущей Дарьи Златопольской.

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