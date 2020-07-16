«Нависла беда – найдено золото»: геологоразведка разрушает окрестности реки Дурмин, где обитают амурские тигры

Мосты разбиты, на дорогах - болота с колей по пояс… Так теперь выглядит ореал обитания амурского тигра в Хабаровском крае. Причина в том, что с апреля 2020 года компания «Пасифик Майнинг» получила возможность проводить геологоразведку месторождений золота и серебра на площади 1100 гектаров.

«ПОСТАВЯТ ПОД УГРОЗУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

«Тяжелая техника уже разрушила дороги и мосты в бассейне реки Дурмин, максимально затруднив работу специалистам, изучающим и охраняющим амурского тигра, - сообщает Центр «Амурский тигр», созданный Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. - В ближайшее время открытые карьеры, строительство городка, взрывные работы, вырубка леса, прокладка дорог, ЛЭП и сопутствующее этому загрязнение окружающей среды поставят под угрозу исчезновения местную группировку редких хищников».

Эксперты отмечают, что не смотря на отсутствие полноценной оценки воздействия проекта на экологию и протесты общественности, 18 мая компания доставила около 15 человек работников, а также трактор, буровую установку и другую спецтехнику. Работы начались. Раньше на этих дорогах можно было увидеть тигров и кабанов? Теперь по ним можно передвигаться только на тяжелой технике.

Ранее компания обещала, что благодаря разработке месторождения для местных жителей улучшаться бытовые условия и появятся новые рабочие места, а район получит дополнительные средства в качестве налогов. Но местные жители таким посулам уже не верят. Возможно, потому что гелогоразведчики предпочитают общаться с ними через агитационные плакаты.

Несколько месяцев назад жители поселка Дурмин написали коллективное письмо губернатору Хабаровскому края Сергею Фургалу с просьбой провести публичное обсуждение проекта.

«Над речкой Дурмин, на берегу которой расположен наш поселок, нависла беда. В верховьях речки давно найдено золото, которое не дает покоя разным предпринимателям, мечтающим организовать там карьеры или ГОК для его добычи, что может привести к загрязнению окружающей среды, - отмечали жители поселка в письме. – Мы, жители поселка, обеспокоены таким положением дел, и требуем до начала работ по золотодобыче проведения всестороннего общественного обсуждения этой проблемы с проведением надлежащей Государственной экологической экспертизы…»

Однако, письмо осталось без ответа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ

Обратим внимание, что 80% ареала амурского тигра приходится на охотничьи хозяйства. Дурминское — одно из таких. Оно было создано в 1993 году и по сей день остается одним из образцовых, где всегда в достатке копытных животных и тигры могут бесконфликтно сосуществовать с охотниками. В Дурминском группировка хищников насчитывает до 15 особей или почти 3% от всей популяции амурского тигра в России (в 2016 году, когда у четырёх тигриц появились тигрята – начитывалось 22 хищника). Это самая большая группа тигров за пределами охраняемых территорий в Хабаровском крае. Более того, помимо тигров-резидентов, на территорию хозяйства иногда наведываются тигры-пришельцы с прилегающих и отдаленных угодий, следующие за кочующими кабанами или в поисках свободной территории.

Отметим, что кроме тигров в Дурминском обитают такие краснокнижные виды как дальневосточный кот, мандаринка, горный дупель, иглоногая сова и др.

С 1998 года территория Дурминского входит в состав Хорского модельного участка мониторинга популяции тигра, где дважды за зиму, в декабре и феврале, проводится учет численности тигров и копытных животных, а также мест лесозаготовок, влияющих на среду обитания животных. Эти данные используются для анализа структуры популяции хищников, их кормовой базы и охраны мест обитания в современных условиях.

Россия стала одной из немногих стран, где популяция полосатого хищника растет. Нас ставят в пример и демонстрируют как образец страны, где человеку удается найти баланс между развитием и сохранением окружающей среды. За пять последних лет в хозяйстве побывали туристы из 22 стран мира, здесь снимали фильмы телекомпании из Австрии, Германии и Великобритании.

…Что же теперь будет?

Эксперты говорят, что балансовые запасы драгоценных металлов на Дурминском месторождении относительно небольшие: около 8,6 тонн золота и около 124 тонн серебра. «Добычей такого объема ценных металлов, обещанными (но не гарантированными) рабочими местами для местных жителей и инвестициями в поселок Дурмин не удастся компенсировать тот урон, который будет нанесен экосистеме региона, - отмечают в Центре «Амурский тигр». - Восстановление леса и местной популяции тигра будет стоить нашей стране гораздо дороже, чем вероятная прибыль с данного проекта. Уверены, что и в России, и в остальном мире есть еще много месторождений с более высокими подтвержденными запасами золота и, соответственно, с более высокой инвестиционной привлекательностью. Поэтому мы призываем центральный аппарат Росприроднадзора провести более тщательную проверку проекта «Пасифик Майнинг», всесторонне оценить возможные риски, которые он несет для природы в целом и для популяции амурского тигра в частности».