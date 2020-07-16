Больше всего России нужны врачи, программисты и грузчики

В период пандемии COVID-19 в России, как и во всем мире, больше всего необходимы врачи и медперсонал. Никуда не делся и спрос на программистов, бухгалтеров и управленцев. Об этом свидетельствует рейтинг востребованных профессий, который подготовили в Минэкономразвития.

Но сейчас нам особенно не хватает рабочих рук. На втором месте рейтинга оказались грузчики. А в топ-15 попали водители, сварщики, уборщицы, горничные, слесари...

В Минэке сравнили наш рейтинг самых нужных профессий с американским. Перечни совпадают на 60%, на первых позициях также врачи, медперсонал и программисты. Но у нас в цене именно низкоквалифицированные специальности.

Впрочем, чиновники предупреждают: такая ситуация долго не продлится. Спрос на рабочих упадет, когда экономика окончательно придет в себя после пандемии.

Как уже писала «Комсомолка», пандемия COVID-19 серьезно изменила рынок труда в России. Из-за карантинных мер приезжающие на заработки мигранты покинули страну, образовалась нехватка рабочей силы. Чтобы быстро найти замену, работодатели вынуждены были поднять зарплаты рабочих на 20%.

Топ-15 самых востребованных профессий:

1. Врач — 15,74% от числа вакансий

2. Комплектовщик, грузчик — 9,9%

3. Программист (опыт работы 2-3 года) — 7,06%

4. Разработчик программного обеспечения (опыт работы от 10 лет) — 7,01%

5. Водитель — 5,6%

6. Директор по продуктам - 4,9%

7. Сварщик — 4,43%

8. Бухгалтер-экономист — 4,23%

9. Уборщица, горничная — 3,76%

10. Помощник руководителя, администратор — 3,6%

11. Инженер — 3,15%

12. Слесарь — 3,14%

13. Специалист по обработке баз данных (дата-

аналитик) — 3,03%

14. Продавец-консультант — 2,22%

15. Медсестра — 2,2%

По данным Минэкономразвития

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