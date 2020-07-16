2020-07-16T16:59:38+03:00
В мире

Британский МИД обвинил Москву в попытке сорвать выборы. И тут же заявил, что свидетельств нет

Обвинение основано на публикации документов
Алексей ОСИПОВ
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Один из лидеров Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что отвергает любую теорию заговора в этом деле. И отказался раскрывать способы получения его партией информации о сделке по продаже NHSОдин из лидеров Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что отвергает любую теорию заговора в этом деле. И отказался раскрывать способы получения его партией информации о сделке по продаже NHSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский МИД обвинил Россию в попытке сорвать прошлогодние всеобщие выборы в королевстве. Попытка якобы заключалась в публикации в Интернете некоторых документов, проливающих свет на торговые связи Великобритании и США .

Как выяснилось, в прошлом году в сети появились подробности британо-американских переговоров о деталях возможной сделки по продаже Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании американским частным фирмам.

В преддверии прошлогодних выборов в Великобритании финансирование и функционирование NHS было важным предвыборным пунктом всех партийных программ. Утечка подробностей предполагавшейся сделки позволила лейбористам наиболее активно критиковать тогдашний состав кабинета министров, обвиняя его чуть ли не в государственной измене.

Один из лидеров Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что отвергает любую теорию заговора в этом деле. И отказался раскрывать способы получения его партией информации о сделке по продаже NHS, сказав лишь, что документы были опубликованы неким российским пользователем Интернета.

Его заявление лишь подлило масла в огонь, и глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что вся эта история подверглась всестороннему анализу, итоги которого лишь усилили подозрения Лондона в незаконном вмешательстве Москвы в британские выборы в прошлом году.

Рааб предпочел называть подозреваемых «российскими субъектами» и «российскими лицами». Финал заявления вообще исключил российское вмешательство: «Нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы». Но, вне всяческого сомнения, обвинения лондонского Форин-офиса ухудшит и без того непростые отношения между Лондоном и Москвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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