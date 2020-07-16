Владимир Путин: Экономическая активность в России постепенно восстанавливается

...В четверг, 16 июля, Владимир Путин собирался прилететь в Крым, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. И на судостроительном заводе "Залив" в Керчи для этого было все готово. Но боевые корабли пришлось отложить на понедельник - из-за срочного совещания с членами правительства - Путин провёл этот разговор в режиме видеоконференции.

По сути дела , "закладывали" федеральный - и тоже вполне «боевой» - бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 годов.

Начиная видеоразговор, президент назвал цифры, которые уже упоминал: по оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов; что касается мая, то снижение составило 10,9 процента.

А после этого рассказал - что «почувствовала» наша экономика - после того, как государство, по выражению Путина «подставило плечо» - отдельным отраслям, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций...

А вот что...

- Конечно, объективно все проблемы решить было нельзя, - согласился Путин. - Глубина кризиса оказалась очень серьёзной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан. И потому столь важно, что - благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам - у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер.... Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается.

И ещё Путин озвучил такой вывод:

- Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля, там, по моему, около четырёх процентов уже – 3,8 процента.

Затем президент привёл ещё ряд "индикаторов", которые также говорят о том, что реальный сектор экономики постепенно восстанавливается.

Потребление электроэнергии. Если в мае июне оно было заметно ниже докризисных значений, то сейчас приближается к этому уровню.

Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков.

В пятницу Владимир Путин собирался прилететь в Крым, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, - сделал акцент глава государства, - Пока остаётся высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек. Тоже здесь всё понятно. Когда мы значительно подняли планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, – когда они выросли, люди туда пришли.

Как говорится, что есть - то есть...

- Но всё таки, - согласился президент, - это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они до сих пор остаются без работы. И сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена.

И снова - о нацпроектах.

- Очень важно с учётом того опыта, который мы получили за предыдущие месяцы, направить дополнительные ресурсы на наши долгосрочные, стратегические планы, национальные проекты, включая развитие таких базовых сфер, как здравоохранение, образование, инфраструктура, поддержание обороноспособности.

Путин потребовал обратить внимание на те решения, которые раньше принимались

- Вот, например, Указ Президента от 7 мая 2012 года, 604 й, - напомнил Путин. -Там, напомню, прописано о поддержании денежного довольствия военнослужащих, процитирую: «Не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики». Просто в качестве примера это привёл. Но нужно иметь в виду, что те наши предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду – должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе.

Подводя черту сказанному, Путин особо заметил:

- Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли, эти решения должны исполняться. И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей.

КСТАТИ

Кто участвовал в совещании Премьер Михаил Мишустин, глава Администрации Президента РФ Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, начальник Генштаба - первый замминистра обороны Валерий Герасимов.