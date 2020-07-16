«Пятёрочка» - в числе лучших магазинов Европы!

Журнал European Supermarket Magazine, ведущее отраслевое издание в секторе розничной торговли продуктами питания в Европе, с 2017 года представляет список лучших торговых сетей Старого Света. Редакция ESM выбирает номинантов — самые передовые торговые сети, которые отражают наиболее актуальные и эффективные разработки концепций магазинов. В 2020-м году для участия были поданы 69 заявок из 23 стран. В список лучших попали 29 магазинов из 16 европейских государств. Приятно видеть среди них российскую «Пятёрочку».

Кстати, магазин торговой сети «Пятёрочка» в этом списке оказался уже второй год подряд. На этот раз внимания авторитетного европейского издания удостоен первый магазин в новой концепции, расположенный по адресу: Москва, улица Малая Филёвская, дом 14 корпус 2. Его открыли в сентябре 2019 года. В этом универсаме воплощены все ключевые ценности торговой сети – свежесть и качество, удобство, низкие цены и забота о сообществе.

Оформление магазина и ассортимент также очень точно отражают наиболее актуальные тренды в дизайне и внутренней архитектуре. При этом они учитывают особенности российского рынка. С учётом отзывов покупателей продумана выкладка товаров, сделан серьезный акцент на категорию «фреш». В магазине активно применяются новые технологии - электронные ценники, кассы самообслуживания, современное оборудование для выпечки, холодильные камеры. Кроме того, здесь пилотируются экологические инициативы - фандоматы, покупательские корзины и плафоны ламп из переработанного пластика.

Покупатели считают, что новый концепт создаёт для гостей сети наиболее дружелюбную, уютную и комфортную атмосферу. Многочисленные же опросы сотрудников показывают, что им очень комфортно работать в таких условиях.

При этом также важно отметить, что ценовая политика торговой сети и в новых магазинах остаётся прежней – выгодной и доступной.