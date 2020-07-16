Кто такой CatboyKami, который красит лицо черной краской и издевается над Black Lives Matter

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после задержания его полицейскими в конце мая по многим странам прокатились акции протеста. Манифестанты выступали против расовых предрассудков и неравенства. Правда где-то протестные настроения местные жители не разделили, а кто-то и вовсе решил довести до абсурда вроде бы благую идею. Наглядным примером стало «творчество» австралийского блогера CatboyKami.

Информации об этом парне довольно мало. Известно, что он родился в австралийском городе Брисбен. Его настоящее имя неизвестно. Ранее он использовал ник Lolisoks. В начале своего блогерского пути австралиец увлекался секс-стримами, рассказывал о своей бисексуальности, затем переключился на анимэ и стал переодеваться в персонажей японских мультфильмов, в основном женских. Также он неоднократно рассказывал, что в детстве врачи диагностировали у него аутизм.

Теперь он чрезвычайно популярен из-за своих стримов (видеотрансляций в Интернете), в ходе которых он оскорбляет темнокожих интернет-пользователей и насмехается над движением Black Live Matter.

Имидж у CatboyKami – скандальный, и его по праву можно считать интернет-троллем. Его стримы уже неоднократно блокировали YouTube и Instagram.

В это месяце необычайную популярность получили видео CatboyKami на платформе Omegle, на которой могут общаться в Интернете совершенно незнакомые люди. Там он троллит случайных пользователей: красит свое лицо черной краской и заводит разговор с темнокожими участниками чата. «Я ненавижу ниггеров», - так он начинает диалог, полный оскорблений в адрес афроамериканцев.

Имидж у CatboyKami – скандальный, и его по праву можно считать интернет-троллем. Его стримы уже неоднократно блокировали YouTube и Instagram.Фото: YouTube

На другом видео парень переоделся в полицейского и, наставив пистолет на монитор, начал орать на негритянку, требуя от нее лечь на землю, чтобы он мог «встать коленом ей на шею».

Аудитория блогера разделились на два лагеря: одни считают его своим кумиром и даже жертвуют денежные средства на его сомнительное «творчество», другие возмущаются издевательствами CatboyKami над афроамериканцами.

Похоже, что необычайную популярность CatboyKaml обеспечивает анонимность, которая так или иначе существует в Интернете. Сегодня за открытую критику Black Live Matter можно расплатиться жизнью, вот CatboyKami и набирает доллары с лайками, используя протестные настроения как сторонников политкорректности, так и тех, кто ее в душе не поддерживает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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