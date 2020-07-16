"Страшно признаться": Анжелика Варум поделилась откровением о жизни с Леонидом Агутиным

Анжелика Варум и Леонид Агутин женаты 20 лет. Звездную пару считают одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе. Супруги очень трепетно относятся друг к другу. А по случаю 52-летия певца его жена сделала откровенное признание.

Анжелика Варум нежно поздравила Леонида Агутина с Днем рождения. Исполнительница опубликовала совестное фото с мужем и отметила, что с каждым годом ей все сложнее отвечать на вопрос о секрете семейного счастья. "И не потому, что представление о перманентном счастье - утопия, а потому, что страшно признаться даже лично себе в том, что рядом с тобой не просто человек, а это теперь часть тебя самой", - написала исполнительница хита "Городок" в блоге под снимком.

avarum С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"

По ее словам, в семейной жизни помимо нежности, тепла и чувства защищенности есть достаточное количество противоречий и неудобств. "Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья", - подчеркнула она.

После чего обратилась к мужу: "С Днем рождения, мой! Будь благополучен, успешен и здоров! И спасибо тебе за все то женское, что ты сумел отыскать в моем сердце, сердце маленького стального скептика. Я тебя.., ну ты в курсе".

Стоит отметить, что спустя 20 лет семейной жизни в семье Варум и Агутина действительно царят гармония и любовь. К слову, в середине июля супруги отмечают еще одно радостное событие - 18 июля они отмечают создание своей семьи. Устроив церемонию бракосочетания в Венеции в 2000-м, в этом году знаменитости будут принимать поздравления с фарфоровой свадьбой. Их дочь Лиза наверняка не оставит без внимания памятную дату. Девушка очень близка с родителями, хотя и живет всю жизнь в США. В четыре года из-за плотного гастрольного графика музыканты отправили девочку к бабушке в Майами. Там Елизавета окончила школу и колледж. Дочь артистов основала музыкальную группу, которая исполняет песни в стиле рок. Родители девушки не скрывают, что гордятся дочерью. Они не раз летали в Америку на концерты наследницы.