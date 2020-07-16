Шествие «Бессмертного полка» проведут на следующее 9 мая?

Когда в России пройдет акция Бессмертный полк? Президент РФ Владимир Путин предлагал провести шествие 26 июля – в День Военно-Морского флота. Но при этом оговорился, что многое будет зависеть от результатов борьбы с пандемией коронавируса: «Если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки». 16 июля Центральный штаб движения «Бессмертный полк России» провел заседание, где подвели итоги празднования Дня Победы и обсудили ближайшие планы. Первый вывод – проводить Бессмертный полк пока рано.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших, - отметил народный артист СССР, Герой Труда РФ, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой. - Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?»

Легендарный актер считает, что чем сильнее мы отдаляемся от 9 мая, тем больше возникает вопросов о той дате, которая способна сплотить миллионы людей по всему миру в едином строю:

Времени до 26 июля осталось всего ничего. Отделения движения «Бессмертный полк России» есть по всей стране - в 76 регионах. Мониторинг эпидемиологической обстановки показал, что пока она не везде радует.

«В целом руководители региональных отделений Движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - сообщила сопредседатель Центрального штаба организации Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В результате участники встречи пришли к выводу, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать лишь когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.