Анекдоты: Завтра отключат горячую воду, поэтому последние две недели я моюсь впрок. Должно хватить

Сначала нужно было дороги заасфальтировать, а уже потом мат запрещать!

* * *

Останавливает гаишник машину, а за рулем - собака. На заднем сиденье - мужик.

Гаишник:

- Мужик, ты что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил?

- А я здесь при чем?! Я проголосовал, она остановилась...

* * *

В одесской аптеке:

- У вас есть средство для выращивания волос?

- Есть.

- Хорошее?

- Таки не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.

* * *

Решил девушке романтику устроить.

Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся - половины шампанского нет, она - пьяная в дрова!

* * *

- Ведьму сжечь!

- Но она такая красивая...

- Хорошо... Но потом сжечь!

* * *

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше при вас на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у вас остаться в живых.

* * *

Люди, которые приходят съесть гамбургер в парке, в прошлой жизни были голубями.