Анекдоты: Завтра отключат горячую воду, поэтому последние две недели я моюсь впрок. Должно хватить
Сначала нужно было дороги заасфальтировать, а уже потом мат запрещать!
* * *
Останавливает гаишник машину, а за рулем - собака. На заднем сиденье - мужик.
Гаишник:
- Мужик, ты что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил?
- А я здесь при чем?! Я проголосовал, она остановилась...
* * *
В одесской аптеке:
- У вас есть средство для выращивания волос?
- Есть.
- Хорошее?
- Таки не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.
* * *
Решил девушке романтику устроить.
Наполнил ванну шампанским, на три минуты отвернулся - половины шампанского нет, она - пьяная в дрова!
* * *
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо... Но потом сжечь!
* * *
Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше при вас на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у вас остаться в живых.
* * *
Люди, которые приходят съесть гамбургер в парке, в прошлой жизни были голубями.
ИСТОЧНИК KP.RU