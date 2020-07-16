CК раскрыл свои доказательства причастности Фургала к убийствам

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- Все покушения были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Работа по раскрытию их никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников.

Тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как выяснило следствие, чинил расправы Фургал исключительно по причине продвижения собственного бизнеса. Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих. А своего компаньона – Булатова Фургал устранил, когда тот заподозрил его в причастности к убийству Зоря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790943" frameborder="0"></iframe> Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала о причастности Фургала к убийствам.

- Опасаясь разоблачения, Фургал с подельниками физически устрани неугодного компаньона Булатова, завладев его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома, - отметила Петренко.

Как считает следствие, Фургал стремился захватить все пункты приема металла в Хабаровской и Амурской области. Вытесняя конкурентов с рынка, он требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса.

- Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил. Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала, - перечислила Петренко.

В СК отметили, что одним из приближенных Фургала был Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы. Известно, что в начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно им Фургал и заказывал убийства своих оппонентов. И именно они привели его в политику.

Благодаря депутатскому статусу, как считают в СК, Фургал не только уходил от приглашений дознавателя и следователей, но и прикрывал дела с бандитами.

- Виновность обвиняемого установит суд. Но у следствия нет никаких сомнений в том, что Фургал выступал в качестве заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения, - подчеркнула Петренко.

Напомним, Сергей Фургал занял должность губернатора Хабаровского края два года назад уже довольно состоятельным человеком. В 90-х годах он активно ввозил в Россию китайский ширпотреб, а потом занимался торговлей лесом. Он же контролировал в регионе скупки чермета. Этот бизнес не помешал ему с 2007 по 2018 год быть депутатом Госдумы и пойти на выборы губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789890" frameborder="0"></iframe> Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воровской общак или народная любовь: Что погубило губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Хабаровск продолжает митинговать против ареста своего губернатора, но уже вяло. Самое время, немного остыв, попытаться понять — за что же Сергей Фургал этапирован в Москву? И почему за него вступились люди (подробности)